ARUCAD ve Girne Rehabilitasyon Merkezi arasındaki iş birliği protokolü yenilendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) arasında geçen yıl imzalanan genel iş birliği protokolü ikinci kez yenilendi.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre protokolle, özellikle hayırseverlik kavramı çerçevesindeki hizmet alanlarında ortaklaşa yapılacak ya da yardımlaşılacak sosyal, kültürel, eğitsel, topluma faydalı faaliyetlerle iş birliğinin devamı hedefleniyor.

Girne Rehabilitasyon Merkezi (Cheshire Home) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Şenova, bir yıllık iş birliğinin ardından ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi‘yi makamında ziyaret etti. Protokolün yenilendiği bu ziyarette Şenova, iş birliğinin önemini vurgulayarak protokolün devam etmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Şenova, “Kuzey Kıbrıs’ta 1995 yılında özel gereksinimli bireylere hizmet vermek amacıyla tamamen gönüllülerin bağışlarıyla kurulan Girne Rehabilitasyon Merkezi için bu katkı oldukça değerlidir” ifadelerini kullandı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, bir yıllık iş birliklerinin her iki taraf için de mutluluk verici olduğunu ve hedefler doğrultusunda beraber çalışmanın iki kuruma da gururlandırdığını belirtti.