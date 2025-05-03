ARUCAD öğrencileri, Domus Academy akademisyenleriyle çevrimiçi konferansta buluştu

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), İtalya’nın önde gelen tasarım yüksek lisans okullarından Domus Academy ile yürüttüğü akademik iş birliği kapsamında 29 Nisan 2025 Salı günü çevrimiçi bir konferans gerçekleştirdi. Etkinlikte Domus Academy’nin farklı bölümlerinden akademisyenler, ARUCAD öğrencileriyle doğrudan bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Çevrimiçi konferansa, Domus Academy’nin Moda Tasarımı Bölümünden Prof. Dr. Gianfranco Olivotto, Görsel Marka Tasarımı Bölümünden Prof. Dr. Elisa Chiodo, İç Mekan Tasarımı Bölümünden Prof. Dr. Aoi Hasegawa ve Kentsel ve Mimari Tasarım Bölümünden Prof. Dr. Tim Power katıldı. Etkinlikte, Domus Academy’nin disiplinlerarası ve proje temelli eğitim yaklaşımı aktarıldı; ayrıca öğrencilerin özellikle Milano’daki yaşam, akademik ortam, başvuru süreçleri, staj ve kariyer imkanlarına dair yönelttiği sorular da yanıtlandı.

Moderatörlüğünü ARUCAD Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elham Etemadi’nin üstlendiği etkinlikte, Domus Academy adına moderasyon görevini ise Uluslararası Ortaklıklar ve Akademik Süreçler Kıdemli Yöneticisi Evelina Scrivani yürüttü. Öğrenciler, çevrimiçi ortamda gerçekleşen bu buluşmada hem akademisyenlerle doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı hem de yaratıcı kariyerlerini uluslararası düzeyde nasıl şekillendirebileceklerine dair kapsamlı bilgi edindi.

ARUCAD ile Domus Academy arasında kurulan akademik iş birliği; öğrenci değişim programlarını, çift diploma imkânı da sunan yüksek lisans programlarına yönelik hızlı kabul süreçleri ve özel burs olanakları ve yaz okulu için özel indirim fırsatlarını kapsamaktadır. ARUCAD öğrencilerine özel burslar ve uluslararası bir perspektif kazandırmayı hedefleyen akademik iş birliği de bu kapsamda önemli yer tutmaktadır.

ARUCAD ile Domus Academy arasındaki bu güçlü iş birliği, yaratıcı alanlarda uluslararası bir vizyon geliştirmek isteyen genç yetenekler için önemli bir köprü işlevi görüyor.

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