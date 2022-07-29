ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu, akredite edildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İngilizce Hazırlık Okulu, “Evaluation and Accreditation of Quality Language Services (EAQUALS)” tarafından akredite edildi.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, 24-25 Mayıs tarihlerinde İngiltere’den ARUCAD Kampüsünü ziyarete gelen EAQUALS denetim ekibi, öğrenci ve akademisyenlerle görüşerek, ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu’nu değerlendirdi.

ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu, denetim raporunda beş ana kategoride mükemmelliği elde ederek, EAQUALS tarafından akredite edildi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İngilizce hazırlık eğitiminin kalitesinin ispatı niteliğinde olan bu akreditasyon ile neredeyse tüm bölümlerinde İngilizce eğitim veren ARUCAD, dünya çapında bir üniversite olma misyonu ile ilerlediğini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Vehbi, EAQUALS gibi tanınmış ve prestijli bir kuruluş tarafından akredite olmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.