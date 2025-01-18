ARUCAD ile SOS Çocukköyü Derneği arasında iş birliği protokolü yenilendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile SOS Çocukköyü Derneği arasındaki süregelen iş birliği protokolü yenilendi.

Protokol, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, Ulusal Müdürü Ahmet Akarsu, Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız, ARUCAD Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ve İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuran Öze’nin katılımıyla imzalandı.

ARUCAD'dan verilen bilgiye göre yenilenen protokol, ARUCAD ve SOS Çocukköyü Derneği arasındaki uzun soluklu iş birliğinin çerçevesini genişletmeyi hedefliyor.

Protokol, çocukların ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmak ve topluma dokunan projeleri artırmak amacıyla iki kurum arasında yapılandırılmış ve sürdürülebilir bir iş birliği sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, öğrencilere staj olanakları, topluma hizmet uygulamaları ve çocukları topluma kazandıracak projelerin desteklenmesi gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürütülmesi hedefler arasında yer alıyor.

Vehbi: Toplumun tüm noktalarını örnek olmasını silerim”

Protokol imza töreninde konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi “ARUCAD’da, toplumsal faydaya katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi bir görev olarak benimsediklerini belirterek, bu iş birliğinin, sadece ARUCAD ve SOS Çocukköyü Derneği ile sınırlı kalmayacağını, toplumun tüm noktalarına örnek olmasını dilediklerini" söyledi.

Aker: “Çocuk demek yaratıcılık demek”

SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter, “Çocuk demek yaratıcılık demek. ARUCAD öğrencilerinin motivasyonu ile çok güzel projeler ortaya çıktı. Özellikle Çocuk Hakları Haftası kapsamında, İletişim Fakültesi iş birliğinde hazırlanan animasyon videolar, sosyal medya görselleri ve altı ilçede sergilenen pankartlar, bu çalışmaların sadece bir kısmını oluşturuyor. Kurulan bu verimli iletişim sayesinde, adeta üniversitenin tüm damarlarına yayılmış gibi hissediyoruz” dedi.

“Kar Topu Kadar İyilik” Projesi ile toplumsal fayda

SOS Çocukköyü Derneği Fon Geliştirme ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Hafız ise ARUCAD ve öğrencilerine teşekkür ederek “ARUCAD öğrencilerinin geliştirdikleri Kar Topu Kadar İyilik” projesinin, çocukların ve gençlerin daha şimdiden büyük bir fark yaratmasına olanak sağladığını belirtti.