ARUCAD ile Mobilya Sanayicileri Derneği arasında protokol imzalandı

Üniversitenin Girne’deki Kampüsünde imzalanan protokole ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve MOSAD başkanı Hüseyin Ciddi imza koydu. ARUCAD ve Kıbrıs’ta var olan ara elaman açığını gidermeye yönelik imzalanan protokol, Üniversite bünyesinde İç Mekan Tasarımı önlisans programının açılması, programın MOSAD ile akademik süreçlerde işbirliği ve çözüm ortaklığı ile yürütülmesi gibi maddeleri içeriyor.

Kıbrıs’ta mobilya sektöründeki istihdamı arttırmayı hedefleyen MOSAD ile yapılan işbirliğiyle, açılması planlanan önlisans programı ve Tasarım Fakültesi’ne bağlı tüm lisans programlarının öğrencileri, MOSAD’a üye olan kuruluşlarda, müfredatta yer alan stajlarını yapabilecekler. Ayrıca İç Mekan Tasarımı önlisans bölümüne kayıt yaptırma şartlarını sağlayan öğrencilere belirlenen kriter ve kontenjanlar kapsamında eğitim-öğretim bursu sağlanması ve bölüm mezunlarına MOSAD’a bağlı iş yerlerinde iş garantisi verilmesi planlanmaktadır.

Kıbrıs’taki ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik hazırlanan protokolde herkesin büyük emeği olduğunu belirten Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Ciddi, ARUCAD’a sektöre verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Mobilya Sanayicileri Derneği’ni ARUCAD’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, “Sektör-üniversite işbirliğini gerçekleştiren Kıbrıs’taki ilk üniversite olmaktan gururluyuz. ARUCAD’ın kuruluş vizyonu sektörlere üreten bireyler yetiştirmek üzerine kuruludur. Verdiğimiz 4 yıllık lisans eğitimlerini bir adım öteye taşıyarak önlisans programlarını üniversitemize eklemek ARUCAD’ın Kıbrıs’taki üretim sektörüne ara eleman yetişmesi konusunda vereceği desteğin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ön onayları alınan bölümün ilerleyen dönemlerde açılması planlanıyor.