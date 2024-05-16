ARUCAD Bahar Şenlikleri başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Bahar Şenlikleri, dün öğrenci sergilemeleri, çeşitli atölye çalışmaları, DJ performansı ve konserlerle başladı.

ARUCAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şenliğin ilk gününde, Poster Tasarım Yarışması, Ses Sanatları Tasarımı Bölümü öğrencilerinin sergilemeleri ve İleri Dönüşüm Atölyesi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Şenlikte bugün ise, Modern Dans Bölümü öğrencilerinin performanslarına, yoga atölyesi, spor turnuvaları, genç müzisyenlerden oluşan “Decide Band” grubu ve akademisyenlerden oluşan “Academia” grubunun performanslarına yer verilecek.

ARUCAD Bahar Şenlikleri, yarın ödüllü yarışmalar, müzik Grubu Living Coil ve Kıbrıslı DJ Mr Joker'in performansıyla son bulacak.