ARUCAD 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı Başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2024-2025 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, 3 Ekim Perşembe günü, Üniversite Kampüsü’nde öğrenciler, akademisyenler ve idari çalışanların katıldığı aile fotoğrafı çekimiyle başladı. İki gün sürecek programın açılış konuşmasını ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi gerçekleştirdi.

Vehbi, yeni öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, ARUCAD’ı tercih eden öğrencilerin seçtikleri bölümleri sevmelerinin başarılı olmanın en önemli kuralı olduğunu söyledi. ARUCAD’ın öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymaları için önemli bir fırsat olduğunu belirten Vehbi, hatalar yapmaktan korkmamaları gerektiğini ve bu hatalardan ders çıkararak pes etmemelerini tavsiye etti. Yıl boyunca öğrencilerin sanatsal ve tasarımsal gelişimlerine katkı sağlayacak birçok konferans, sunum, sergi ve etkinliğin düzenleneceğini belirten Vehbi, ARUCAD'dan iyi birer sanatçı, tasarımcı ve iletişimci olarak mezun olacaklarına inandığını ifade etti.

Vehbi’nin konuşmasının ardından program, oryantasyon sunumları ve kampüs turu ile devam etti. Günün sonunda, Karaoke ve DJ Unity performansıyla öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Sergi Açılışları ile Sanat Dolu Oryantasyon

Oryantasyon programı kapsamında iki önemli serginin açılışı da gerçekleştirildi. Atölyeler Binası’nda Bahar dönemi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı Student Showcase ve Atelier Arkın öğrencilerinin hazırladığı dönem sonu sergisi, ARUCAD’da ziyarete açıldı.

Oryantasyon Programı, bugün düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam edecek.