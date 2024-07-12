ARUCAD, 2023-2024 Akademik Yılı mezuniyet törenini gerçekleştirdi

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı butik üniversite konsepti ile 2017 yılında kurulan ARUCAD’ın lisans ve yüksek lisans programlarını başarı ile tamamlayan 61 öğrencisine diplomaları, Kurucusu, Mütevelli Heyet Başkanı, Rektörü ve konukları tarafından takdim edildi. Sanat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve Enstitü öğrencilerinin mezun olduğu törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Yardımcısı Fazilet Özdenefe, YÖDAK’ı temsilen Prof. Dr. Remziye Terkan, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, T.C. Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın, Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile Üniversitenin akademik-idari kadroları ve veliler katıldı.

Mezun Hazal Cin: “ARUCAD, bize yaratıcılıkla pratikliği birleştirmeyi öğretti”

Törende konuşma yapan 2023-2024 mezunu Hazal Cin, ARUCAD’da geçirdiği zamanın ona kattığı değerler hakkında konuşurken “Bugün, yıllar boyunca gösterdiğimiz sıkı çalışmayı, özveriyi ve büyümeyi kutluyoruz. Her birimiz, yaratıcı sanatların farklı alanlarında, benzersiz zorluklarla ve başarılarla karşılaştık. Yaratıcılığı pratiklikle birleştirmeyi, geleneğe saygı duyarak yeniliği kucaklamayı ve sanatsal yolculuklarımızın denemeleri ve sıkıntıları boyunca ısrar etmeyi öğrendik. Hayatımızın bir sonraki bölümüne adım atarken, hangi alanı seçersek seçelim olumlu bir etki yaratma gücüne sahip olduğumuzu hatırlayalım. Daha iyi, daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için gereken beceri ve bilgiyle donatıldık. Geleceğe güven ve iyimserlikle bakalım" dedi.

Cin, konuşmasında Nelson Mandela’nın “Hayattaki en büyük zafer asla düşmemekte değil, her düştüğümüzde yeniden ayağa kalkabilmektedir” sözlerinden alıntı yaparak, mezun arkadaşlarına karşılaşacakları zorluklar karşısında pes etmemeleri gerektiğini hatırlattı ve bu sözlerin, yeni hayatlarına adım atarken onlara ilham kaynağı olmasını dilediğini ifade etti.

Prof. Dr. Asım Vehbi: “ARUCAD mezunlarına yeni kapılar açılıyor”

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 2023-2024 Akademik Yılı mezuniyet konuşmasına ARUCAD öğrencileri ve mezunlarına bir müjde vererek başladı. Yapılan görüşmeler sonucunda, İtalya ve Fransa’dan iki önemli üniversite ile öğrenci değişim programı ve ARUCAD mezunları için lisansüstü eğitim programlarında burs ve kayıt kolaylığı imkanlarını içeren anlaşmalar imzaladığını müjdeledi.

Vehbi, öğrencilerin mezuniyetini ve ailelerin fedakarlıklarını kutlarken, “Dört yıl önce siz değerli öğrencileri büyük bir heyecan ile karşıladık. O günlerde 200 kişi idiniz. Bugün ise bu 200 kişiden 61’i çok büyük bir başarı göstererek 4 yılda ARUCAD’dan mezun olmaya hak kazandı. Bu, zamanla önemini kavrayacağınız çok büyük bir ayrıcalıktır. Gönlümüz hep sizlerle olacak, başarılı çalışmalarınızı öğrendikçe sizlerle gurur duyacağız. Sizler başardıkça, bizler başarılarınızla mutlu olacağız, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı ünlü sanatçı Emin Çizenel: “ARUCAD mezunları dünyaya farklı bir gözle bakıyor”

Mezun öğrencilerin ARUCAD’da daha fazla kalmak istediklerine inandığını belirten Kıbrıslı ünlü sanatçı Emin Çizenel, kendisinin de akademiden mezun olurken aynı duyguları hissettiğini aktardı. Çizenel, ARUCAD’da yaratıcı insanlarla bir arada olabilmenin, Üniversitenin kaynaklarına erişebilmenin, farklı disiplinlerle iletişim halinde olmanın ve akademisyenlerden sürekli geri dönüş ve eleştiri almanın yaratıcı zekayı nasıl geliştirdiğini vurguladı. Art Rooms Galeri ve The Arkın Rodin Collection Gallery gibi Kıbrıs ve bölge coğrafyasının sanatı için son derece değerli olan mekanlarla çevrili olan ARUCAD’ın mezunlarının dünyaya artık farklı bir gözle baktığını belirtti.

Erbil Arkın: “Kendinize inanın, neler yapabileceğinizi gördüğünüzde çok şaşıracaksınız”

ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın törende yaptığı konuşmada öğrencileri, aileleri ve akademisyenleri tebrik ederken “Buradan sanat icara etmek, tasarım ortaya koymak için ayrılıyorsunuz. Belki ilk başlarda istediğiniz gibi olmayacak ama zamanla çalışmalarınız sanata, tasarıma dönüşecek ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Tıpkı buraya gelirken, evinizden ayrıldığınız gibi şimdi de buradan gidiyorsunuz. Hazırlandınız, ayakkabılarınızı giydiniz, çantanızı taktınız. Ve evin kapısından ilk adımınızı atmaya hazırsınız. Mezuniyetinize bu şekilde bakmalısınız, gidecek çok yolunuz var ama kendinize inanın, yapabilirsiniz. Yapacağınıza inanın! Neler yapabileceğinizi gördüğünüzde çok şaşıracaksınız” diyerek mezunlara seslendi.

Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre konuşmasında, yurtdışına gidecek mezun öğrencilerin ülkenin fahri konsolosları olduğunu belirterek, çok önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizdi. Töre, ülkeye sanat ve tasarım alanında bir üniversite kazandırdıkları için Arkın Ailesine teşekkür etti.

YÖDAK üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan yaptığı konuşmasında ARUCAD’ın sanat, tasarım ve iletişim alanlarında yeni bir vizyon ve yenilikçi bir yaklaşım sunarak yüksek öğretimde önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. Öğrencilerin ARUCAD’da yaratıcılıklarını, estetik algılarını ve topluma olan sorumluluklarını geliştirdiği belirten Terkan, mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından, ARUCAD Ses Sanatları Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Kolombiyalı sanatçı Yrd. Doç. Dr. Juan Castrillón, törende ney dinletisi gerçekleştirdi. Dinletisiyle törene farklı bir renk katan Castrillón, konuklardan büyük beğeni topladı.

Tören sonunda, ARUCAD 2023-2024 Akademik Yılı Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları diplomalarını alarak geleneksel kep atma seremonisini Üniversitenin bahçesinde gerçekleştirdi. Mezunlar törenin ardından aileleri ve sevdikleriyle birlikte fotoğraf çekilerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.