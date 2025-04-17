Artık yeter! Seks köleliği bir insanlık suçudur!

Kıbrıs’ta gece kulüplerinde yaşanan kadın intiharlarına bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık bir ay önce yaşanan ve bir seks kölesinin ölümü ile sonuçlanan olayın ardından, dün bir kadın daha benzer bir şekilde yaşamına son vermeye teşebbüs ettiği basına yansıdı.

Yaşanan bu olaylar, ülkemizdeki insan hakları ihlallerinin sadece görünen yüzüdür. Bu yaşananlar, insan ticareti ve seks köleliği üzerinden kurulan sistemli bir sömürünün, insanlık dışı çalışma koşullarının ve devletin dolaylı olarak işbirliği yaptığı pespayeliğin doğrudan sonucudur. Ne gece kulüplerinde tutsak gibi yaşamak zorunda bırakılan kadınlar birer "çalışan"dır, ne de bu kulüplerin sahibi olan patronlar birer "işveren"dir.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bu insanlık suçuna son vermek için bir an önce adım atmalı ve kadınları kendi hayatına son vermeye yöneltecek kadar sömüren bu çarkı ortadan kaldırmalıdır.

CTP Kadın Örgütü olarak bu rezilliğe göz yuman tüm yetkilileri yaşanan hak ihlallerine iştirak eden kişiler olarak gördüğümüzü belirtir; hem gece kulüplerinde hem de dışarda yaşanan seks köleliğine karşı mücadele edecek çoklu bir kurumsal mekanizma oluşturulmasının gerektiğini ifade ederiz.