“Artık yeter, bu üretici daha fazla mağdur olmayacak”

YENİDÜZEN

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği, narenciyede yaşanan sıkıntılarla ilgili eylem yapma kararı aldı. Birlikten yapılan açıklamada, bir süreden bu yana yaşanan sorunların çözümlenmesinin beklendiği belirtilirken, sorunların çözülmemesinden dolayı bugün itibariyle eylem başlatıldığı açıklandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, bugün itibariyle eylem ateşini yaktıklarını, seslerinin duyulmaması halinde eylem sürecinin Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya taşınacağını söyledi.

“Üreticinin büyük mağduriyeti var” diyen Alioğlu, ihracatta yaşanan sıkıntı dolayısıyla yere düşüp heba olacak olan ürünün devlet tarafından üreticiye tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alioğlu yaptığı değerlendirmede, “Bölgede büyük bir kaos ortamı var. Hükümet derhal buna el atmalı. Biz sürecin başından bu yana sabırla bekliyoruz. Ama artık yeter çünkü sabrımız taşmış durumdadır. Biz soruna ürün bazında değil, genel olarak bakıyoruz. Bu üretici zaten yüksek maliyetler karşısında ezilip, üretim yapıyor. Bu üretici daha fazla mağdur olmayacaktır” şeklinde konuştu.

İhracatta yıllardan bu yana lokomotif haline gelen narenciye sektöründe bir süreden bu yana Pazar bulma konusunda sıkıntı yaşandığı bilinirken, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu konuda üreticilerle birlikte çeşitli toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunmuştu.

Birçok üreticinin geçtiğimiz sezonda da ürünü yaz aylarına kadar dalında kalmış, sıcak havanın etkisiyle ürün yere düşüp heba olmuştu.