"Artık yeter, bıktık, usandık"

Serap ŞAHİN

Her yeni güne “zam” ve “yolsuzluk” haberleri ile uyanan vatandaş umudunu yitirdi, bir yurttaşın ifadesiyle “uyuşturulduklarını” dile getirdi.

YENİDÜZEN’e içini döken yurttaş, “Artık umut yok” ifadeleri kullandı, hayat pahalılığının her gün kat kat arttığını ve alım gücünün giderek eridiğini söyledi.

YENİDÜZEN muhabirinin “Erken seçim olmasını istiyor musunuz?” sorusu üzerine bir kısım erken seçim istediğini ve değişimin şart olduğunu vurgularken, bir kısım da erken seçimin bir şey değiştirmeyeceğini savundu.

Diğer bir kısım ise olası bir seçim durumunda sandığa dahi gitmeyeceklerini belirterek, “Kimin girdiği çıktığı belli olmayan bir ülke. Güvende hissetmiyoruz. Çok kötü bir gidiş var. Çocuklarımızı ve torunlarımızı bu memlekette nasıl tutacağımızı bulamıyoruz. Bir çare yok. Bir seçim olursa ben bu defa sandığa bile gitmeyeceğim. Zaten bu hükümet, uyduruk bir hükümet. Bizi kimin idare ettiği de belli” ifadelerine yer verildi.

VATANDAŞ NE DEDİ?

Hasan İsaoğulları: Daha beter olacağız

“Erken seçim zamanı maalesef gelmedi. Gitmezler, erken seçim yapacaklarını da pek düşünmüyorum. Alım gücü düşüyor ve düşmeye de devam edecek. Her şeye daha da zam gelecek. Daha beter olacağız. Hükümetin de döviz karşısında yapabileceği bir şey yok. Türkiye’ye bağlı olduğumuz için bizim bir ekonomimiz yok. Türkiye’de ekonomi düzelirse, bizde de düzelecek diye ümit ediyoruz.”

Altekin Alpal: 500 TL’ye aldığım ilacı ertesi gün 800 TL’ye aldım

“Zamlar enflasyonun bir etkisi. Ama bu zamları istismar eden maalesef bazı firmalar var. Mesela 1 gün önce 500 TL’ye aldığım ilacı ertesi gün 800 TL’ye aldım. Dolar kurunda hiçbir artış olmamasına rağmen bu farkı ödedim. Bütün dünyada ekonomik kriz var. TL’nin de daha düşük seyretmesi nedeniyle kriz daha fazla hissediliyor.”

Yücel Işıkgün: Ben erken seçim istiyorum, bence gereklidir

“Zamları hiçbirimiz onaylamıyoruz. Hükümet herhalde gelir elde etmek için en kolay yola başvurdu, yine benzine, temel tüketim maddelerine zam yaptı. Her gün hayat pahalılığı yükseliyor. Devletin verdiği hayat pahalılığı da değersiz oldu. Paranın değeri kalmadı. İş vatandaşa, bizlere düşüyor. Erken seçim vatandaşa bağlı. Vatandaş isterse hemen olur. Ben erken seçim istiyorum, bence gereklidir.”

Barış Gül: Zamlarla ilgili ne diyeceğimizi artık biz de bilmiyoruz

“Hükümetin yerine gelecek olan da bir şeyi değiştirmiyor. Zamlarla ilgili ne diyeceğimizi artık biz de bilmiyoruz. Alışıyoruz, yapacak bir şey yok.”

Mahmut Bakar: Yolsuzluklara da alıştık artık

“Yolsuzluklara da alıştık artık. Türkiye’de de burada da aynı şekilde. Bir türlü Avrupa gibi olamadılar. Dürüst, düzgün ve şeffaf bir çalışma içerisine giremediler. Devlet mevkisini, milletvekilliliğini, yöneticiliği bir gelir kaynağı gibi görüyor. Oraya gelebilmek için can atıyorlar ve geldikten sonra da ‘Cebe ne indirirsek’ düşüncesindeler. O yüzden alıştık ve artık çok şaşırmıyorum. Erken seçim olsa ve bir değişim olsa diye bir umudum da yok, inanmıyorum. Bir şeyler yapılacaksa artık halk, sivil toplum kuruluşları, vakıflar belki bir şeyler yapacaksa yapar. Siyasilere artık bir ümidim ve güvenim kalmadı açıkçası.”

İnci Kahraman: Halk uyuşmuş vaziyette

“Devletin yaptığı hiçbir şeyi ciddiye almıyorum. Keyfi bir düzendir gidiyor. Biz de sürüklenip gidiyoruz. Bu duruma ‘Bir dur’ diyen yok. Halk da uyuşmuş vaziyette. Ben genel durumu ve hissettiklerimi anlatmak istiyorum. Tam da bu uyuşmuş, geleceği meçhul, kimin girdiği çıktığı belli olmayan bir ülke. Güvende hissetmiyoruz. Çok kötü bir gidiş var. Çocuklarımızı ve torunlarımızı bu memlekette nasıl tutacağımızı bulamıyoruz. Bir çare yok. Bir seçim olursa ben bu defa sandığa bile gitmeyeceğim. Zaten bu hükümet, uyduruk bir hükümet. Bizi kimi idare ettiği de belli. Vazgeçsinler bu oyundan, masraf da ediyorlar.”

Şifa Kaynak: Artık umut da yok

“Erken seçim olsa gene her şey aynı olacak. Zamlardan dolayı alım gücümüz sürekli düşüyor. Ekmek, süt, benzin, tüp gaz derken her şeye zam geldi. Eskiden markete girdiğimizde 100 TL ile 2 poşetle çıkıyorduk. Şimdi en az 600 TL ödüyoruz. Erken seçimin faydası olacağını sanmıyorum. Artık umut da yok.”

Aydan Başel: Hükümet de ancak yolsuzluklarla gündemde

“Seçimle bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Ama hükümet de hükümetliğini yapmıyor. Ne yazık ki insanlarımız da ağzını açıp da ‘Nedir bu yapılan?’ diye sormuyor. Herkes artık alıştı, uyuştu. Kendi aramızda arkadaşlarla konuşuyoruz ‘Her şey çok pahalı oldu alamıyoruz’ diye ama bir topluluk oluşturup da tepki vermiyoruz. Hükümet de ancak yolsuzluklarla gündemde. Ona da alıştık. Dolayısıyla seçim olur ya da olmaz, halkımız gene aynı insanları seçecek ve değişen bir şey de olmayacak.”

Serpil Zengi: Keşke bir erken seçim olsa da sirkelensek

“Bizi zamlara alıştırdılar artık. Haftada bir markete geliyorum; bir geldiğimle diğer geldiğim arasında uçurum farkı var. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Hükümetin denetlemesi gerekiyor. Keşke bir erken seçim olsa da silkelensek. Ama maalesef şu an zannetmiyorum. Hükümet de ekonomiyi düzenlemek yerine maalesef yolsuzluklarla anılıyor.”

Hatice Tüylü: Halk artık bıktı

“2 çocuğum var ve zamlardan geçinemiyorum. Ekmeğe zam, benzine zam derken aldığımız maaş yetişmiyor. Alım gücümüz günden güne eriyor. Bir erken seçim olsa da bu hükümet değişse iyi olur diye düşünüyorum. Halk artık bıktı. Ne güvenimiz ne de inancımız artık kaldı”