“Artık sözde değil, özde adımlar atılmalı”

Çatalköy - Esentepe Belediyesi, Girne - Değirmenlik dağ yolunda yaşanan kazalarla ilgili toplantısı düzenledi.

Acapulco Otel Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya CTP Milletvekilleri Sami Özuslu, Fide Kürşat ve Biray Hamzaoğulları, Değirmenlik - Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un yanı sıra, kurulan inisiyatifte bulunan bazı sivil toplum örgüt başkanları da katıldı.

Bölge halkının da katılım gösterdiği toplantıya, UBP-DP-YDP Hükümeti'ni temsil eden herhangi bir bakan veya milletvekilinin katılmaması da dikkat çekti.

Ayrıntılar gelecek...