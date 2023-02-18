Artı Eğitim Merkezi’nden anlamlı konferans dizisi

Artı Eğitim Merkezi, 6 Şubat tarihinde Türkiye’de meydana gelen depremin ardından öğrenci ve velilerde yaşanan ya da yaşanması muhtemel çeşitli psikolojik travmalarla ilgili öğrenci ve velilerine yönelik iki günlük bir konferans dizisi gerçekleştirdi.

Dün ve önceki akşam Şht. Ertuğrul İlkokulu Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda velilere ve öğrencilere yönelik ayrı ayrı gerçekleştirilen konferansta, konuşmacı olarak yer alan Aile ve Ergen Terapisti Dr. Nazan Cenkova, deprem ve deprem sonrası yaşanabilecek çeşitli psikolojik travmaları ele aldı.

İlk gün, ailelere yönelik gerçekleştirilen konferansta Cenkova, çocuklarda deprem algısı, deprem anında ve sonrasında çocukların psikolojik ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları giderme yollarından bahsederek aileleri bu konularda bilinçlendirmeyi hedefledi.

Öğrenciler için düzenlenen ikinci konferansta ise depremin ne olduğu, böylesi doğal bir afetin her zaman olabileceği, deprem öncesi, sırası ve sonrasında çocukların yapmaları gerekenler ele alındı. Daha sonra konferans, öğrencilerin soru ve cevapları ile sona erdi.