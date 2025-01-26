Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden KGS-1 başarısı

Serap ŞAHİN

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilk ayağı olan KGS-1, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü yedi merkezde, 2 bin 258 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavda yüksek başarı elde eden Artı Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e duygu ve heyecanları anlattı.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan Artı Eğitim Merkezi, sınavdaki başarı oranıyla dikkat çekti. Dershane, sınava katılan öğrencilerinin ortalama yüzde 78.4’ünün (210 öğrenci) bölge barajlarının üzerinde başarı gösterdiğini ve KGS-2 için büyük bir avantaj elde ettiğini duyurdu.

Artı Eğitim Merkezi’nde toplam 53 öğrenci 90 ve üzeri not alarak son yılların en büyük kitlesel başarısına imza attı.

26 Ocak 2025 Pazar günü saat 10.30’da Artı Eğitim Merkezi’nin Lefkoşa Küçükkaymaklı şubesinde düzenlenen basın toplantısında, bölgelerde ilk beş dereceye giren öğrenciler tanıtılırken, öğrencilerin aileleri de etkinliğe katıldı. Anlamlı bir etkinliğe imza atan Artı Eğitim Merkezi, toplumu bilgilendirme ve öğrencileri motive etme amacını da taşıdı.

“KGS-2 için büyük bir avantaj”

Dershane Direktörü Havva Şeniz, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ada genelinde yakalamış olduğumuz yüzde 78.4’lük başarı oranı bizim için çok önemli bir başarı. Bu başarının haziran ayında yapılacak olan KGS-2 için öğrencilerimize büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Dün yapılan sınavda pek çok öğrencimiz, deneme sınavlarında elde ettikleri puanlara yakın puanlar almıştır. Bu da yaptığımız deneme sınavlarının, dün yapılan KGS-1’e oldukça yakın olduğunu göstermektedir.

Tabii, bu sınav sadece bu dönem için geçerli ve kolejlere girişte sadece %50 oranında etkili olacak. Bu nedenle, öğrencilerimiz alınılan puanlarla ne umutsuzluğa kapılsınlar ne de bu işin artık bittiği yanılgısına düşsünler. Bugün burada, adanın çeşitli bölgelerinde ilk beş dereceye giren öğrencilerimizi sizlerle bir araya getirerek bu anı ölümsüzleştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak istedik.”

Şeniz, sınavın sadece birinci ayağının tamamlandığını hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

“KGS maratonunun ilk ayağı geride kaldı, ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Bu basın toplantısı ile derece yapan öğrencilerimizi sevindirmek ve diğer öğrencilerimizi gelecek dönemdeki çalışmalarına motive etmeyi hedefledik. Bu bağlamda, sınava girme cesaretini gösteren ve bu sınavdan, puanı ne olursa olsun, alnının akıyla çıkan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm personelimize, eğitmenlerimize, ailelerimize ve okul öğretmenlerimize teşekkür ederim.”

Başarı elde eden öğrenciler ne dedi?

Aden Gazi: Çok çalıştım ve elimden geleni yaptım

“Bu başarıyı elde ettiğim için çok heyecanlı ve mutluyum. Çok çalıştım ve elimden geleni yaptım. Arkadaşlarıma bu sınavda her sorunun önemli olduğunu ve dikkatli olmalarını öneririm. Başarımda dershanemizin katkısı çok büyük.”

Kemal Işın: Başarımı çalışmalarıma borçluyum

“97 puan aldım. Bu başarımı çalışmalarıma borçluyum. Artı Eğitim Merkezi’nin bu anlamda çok katkısı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Düzenli çalışınca her konuda başarılı olunacağına inanıyorum.”

Ozan Arca: Evde bol bol ders çalıştım ve Artı Eğitim Merkezi’ne gittim

“Çok heyecanlıyım. Evde bol bol ders çalıştım ve Artı Eğitim Merkezi’ne gittim. Okuldaki öğretmenlerimin ve dershanenin bu başarıma çok katkısı oldu. Arkadaşlarıma sınavda dikkatli olmalarını ve mutlaka kontrol etmelerini öneriyorum. Öğretmenlerime ve dershaneme çok teşekkür ediyorum.”

Yücel İnçay: Dershanenin ve okulumun yüksek puan almamda çok katkısı oldu

“Dershanenin ve okulumun yüksek puan almamda çok katkısı oldu. Arkadaşlarıma çok çalışmalarını öneririm. Aileme ve öğretmenlerime destekleri için çok teşekkür ediyorum.”

Defne Ayşe Taşargöl: Elde ettiğim başarı için çok mutluyum

“Elde ettiğim başarı için çok mutluyum. Dershanede ve evde soru çözerek çalıştım. Düzenli çalışmak çok önemli. Ana yardımcı olan bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum.”

Ece Kalyoncu: Ödevlerimi yaparak ve düzenli dershaneye gelerek soru çözdüm

“Kendimi mutlu hissediyorum. Ödevlerimi yaparak ve düzenli dershaneye gelerek soru çözdüm. Katkısı olan tüm öğretmenlerime teşekkür ederim.”

Azra Yıkılmaz: Girne ikincisi olmak çok güzel

“Ben çok mutluyum. Öncelikle okuluma, aileme ve dershaneme çok teşekkür ediyorum. Aslında onlar beni bu başarıya yönlendirdiler. Girne ikincisi olmak çok güzel. Arkadaşlarıma önerim, KGS için stres en büyük etken. Hiç stres yapmasınlar buna gerek yok. Stres bildiklerini unutturur. Kendilerini çok derse boğmasınlar. KGS sınavına 1-2 gün kala mutlaka dinlensinler.”

Atlas Ermihan: Dershanede çok iyi çalıştık

“Kendimi mutlu hissediyorum. Dershanede çok iyi çalıştık. Okulda da bilgiler elde ettim. Futbol ve basketbol oynayarak kafamı dağıttım ve rahatladım. KGS sınavına da böylelikle rahat bir şekilde girerek başardım.”

Işıl Deniz Özkan: Başarımı Artı Eğitim Merkezi’ne katılarak elde ettim

“Çok mutluyum ve heyecanlıyım elde ettiğim puanlar için. Başarımı Artı Eğitim Merkezi’ne katılarak elde ettim. Annem, babam ve öğretmenlerim bana çok yardım etti. Bu sınava katılacak olan arkadaşları pes etmemelerini öneriyorum. Her zaman çalışsınlar.”

Önel Alp Kana: Dershanenin ve bol çalışmanın çok katkısı oldu

“Öncelikle tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Dershanenin ve bol çalışmanın çok katkısı oldu. Arkadaşlarıma bol ders çalışmalarını tavsiye ediyorum.”

Derya Sinem: Dersi dinlemek çok önemli

“Bir tane optik hatam var o olmasaydı daha iyi olurdu. Kendimi iyi hissediyorum aldığım puandan dolayı. Dershanenin başarımda katkısı oldu. Dersi dinlemek çok önemli. Evde tekrar etsen bile öğretmenin anlatması gibi olmuyor. Öğretmenlerime ve aileme, her zaman arkamda durdukları için çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu başarım oldu.”

Aziz Kavaz: Artı Eğitim Merkezi’ne giderek ve bol ders çalışarak bu başarıyı elde ettim

“Artı Eğitim Merkezi’ne giderek ve bol ders çalışarak bu başarıyı elde ettim. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.”

Doran Tokmak: Elde ettiğim puan için çok mutluyum

“Elde ettiğim puan için çok mutluyum. Ailemin ve dershanenin yardımlarıyla birlikte, okulda öğrendiklerimi de kullanarak bu puanı elde ettim. Bu sınava katılacak ola arkadaşlarıma dikkatli çalışmalarını öneriyorum.”

Orhancan Ateş: Baskı yapılmaması önemli, kendimizi rahat hissetmemiz gerekiyor

“Çok mutluyum. Babam bana oyun ve ders konusunda yüzde 50 oran uyguladı. Annem de çok baskı yapmadı. Çok iyi öğretmenlerim vardı. Artı Eğitim Merkezi’ndeki öğretmenim de çok yardım etti. Onlar da çok baskı yapmadı. Baskı yapılmaması önemli, kendimizi rahat hissetmemiz gerekiyor.”

Derin Alnur: Günlük ders çalışmak çok önemli

“İskele üçüncüsü olduğum için çok mutluyum. Biraz daha soru çözseydim birinci de olabilecektim. Okul öğretmenlerim çok yardımcı oldu. Bu sene dershaneye başladım buradaki öğretmenlerim de çok yardımcı oldu. Günlük ders çalışmak çok önemli. Sınava katılacak olan arkadaşlarıma önerim; KGS’ye bir gün kala ders çalışmasınlar sadece sözel tekrar yapsınlar. Sınava girerken stres yapmasınlar, hiç ağlamasınlar.”

Fatih Hatunoğlu: Her gün en az 100 veya 200 soru çözüyordum

“Kendimi iyi hissediyorum ama 1 puanla üçüncülüğü kaçırdım. Her gün en az 100 veya 200 soru çözüyordum. Dershanemin yönlendirmesinden çok memnunum. Destek olan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum.”

Bölgelerdeki kolejlere göre Artı Eğitim Merkezi’nin sayısal başarı:

Lefkoşa Bölgesi (Baraj Puan: 83) :91 öğrenci

Girne Bölgesi (Baraj Puan: 79) :35 öğrenci

Gazimağusa Bölgesi (Baraj Puan: 74) :34 öğrenci

Güzelyurt Bölgesi (Baraj Puan: 77) :21 öğrenci

İskele Bölgesi (Baraj Puan: 70) :13 öğrenci

Hala Sultan İl. Kol. (Baraj Puan: 44) :16 öğrenci

TOPLAM :210 öğrenci

İlk 5 dereceye giren Artı Eğitim Merkezi öğrencileri ise şöyle:

Defne Ayşe Taşargöl ............................... 99 p. (Lefkoşa İkincisi - KKTC İkincisi)

Aden Gazi .............................................. 98 p. (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Üçüncüsü)

Kemal Işın ............................................. 97 p. (Lefkoşa Dördüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Ozan Arca Öztürk ................................... 97 p. (G.Mağusa Birincisi - KKTC Dördüncüsü)

Yücel İnçay ............................................ 96 p. (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Ece Kalyoncu ......................................... 96 p. (G.Mağusa İkincisi - KKTC Beşincisi)

Azra Yıkılmaz......................................... 96 p. (Girne İkincisi - KKTC Beşincisi)

Atlas Ermihan ........................................ 95 p. (Girne Üçüncüsü)

Ahmet Bozkurt ....................................... 94 p. (G.Mağusa Dördüncüsü)

Işıl Deniz Özkan ..................................... 94 p. (G.Mağusa Dördüncüsü)

Önel Alp Kana ........................................ 94 p. (G.Mağusa Dördüncüsü)

Derya Sinem Korkmaz ............................. 92 p. (G.Mağusa Beşincisi)

Aziz Kavaz ............................................. 92 p. (G.Mağusa Beşincisi)

Doran Tokmak ....................................... 92 p. (G.Mağusa Beşincisi)

Hayriye Şerif Güneş................................ 92 p. (Güzelyurt Üçüncüsü)

Derin Alnur............................................ 91 p. (İskele Üçüncüsü)

Orhancan Ateş Kaki ................................ 85 p. (HSİK Birincisi)

Emine Karalar ........................................ 75 p. (HSİK Üçüncüsü)

Fatih Hatunoğlu ..................................... 74 p. (HSİK Dördüncüsü