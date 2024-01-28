Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden KGS-1 başarısı

Serap ŞAHİN

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilk basamağında yüksek başarı oranı yakalayan Artı Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e duygularını ve heyecanlarını anlattı. Yaşıtlarına çok çalışmalarını ama dinlenmeyi de ihmal etmemeleri mesajını veren öğrenciler, çok mutlu olduklarını söylediler.

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilki (KGS-1), 27 Ocak 2024 Cumartesi günü yedi merkezde 2 bin 97 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan ve Ada’nın en büyük dershanelerinden biri durumunda olan Artı Eğitim Merkezinden sınava katılan öğrencilerin ortalama %79’u, henüz ikinci ayağı yapılmamış olan KGS’de, bölge barajlarının üzerinde başarı göstererek ikinci sınav için büyük bir avantaj elde etti. Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden Ayaz Dayanıklı ve Yiğit Alp Aksoy ise 98 puan ile hem Kıbrıs’ın kuzeyinde hem de Lefkoşa birincisi olarak başarıyı taçlandırdı.

Dershanenin Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki şubesinde yapılan basın toplantısıyla, bölgelerde ilk beş dereceye giren öğrencilerini basına tanıtan Artı Eğitim Merkezi, öğrencilerin ailelerini de yapılan toplantıya davet ederek oldukça anlamlı bir etkinliğe imza attı.

%79’luk başarı oranı, bizim için oldukça önemli bir başarı

Dershane direktörü Havva Şeniz ise basın toplantısında verdiği demeçte şunları söyledi: “Ada genelinde yakalamış olduğumuz %79’luk başarı oranı, bizim için oldukça önemli bir başarı. Çünkü bu başarının haziran ayında yapılacak olan KGS-2 için öğrencilerimize büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Yapılan sınavda pek çok öğrencimiz, deneme sınavlarında elde ettikleri puanlara yakın puanlar almışlardır. Bu da yaptığımız deneme sınavlarının, dün yapılan KGS-1’e oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Tabii yapılan bu sınav, sadece bu dönem için geçerli ve kolejlere girişte, sadece %50 oranında etkili olacak. Bu nedenle öğrencilerimiz, almış oldukları puanlarla ne umutsuzluğa kapılsınlar ne de puanlarıyla bu işin artık bittiği yanılgısında olsunlar.

Bugün burada, Lefkoşa Bölgesi öğrencilerimizden Ayaz Dayanıklı ile Yiğit Alp Aksoy ve Gazimağusa Bölgesi’nden Mehmet Boşnak, bölge birincisi olarak aramızda bulunuyorlar. Bu öğrencilerimize ek olarak, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne Bölgesi’nden ilk beşe giren diğer öğrencilerimizi de sizlerle bir araya getirerek bu anı ölümsüzleştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Dün yapılan sınav, biliyorsunuz ki, KGS maratonunun ilk ayağıydı ve az önce vurgulamış olduğum gibi KGS süreci, henüz tamamlanmış bir süreç değil… Ancak bugünkü bu basın toplantısı ile derece yapan öğrencilerimizi hem sevindirmek istedik hem de diğer öğrencilerimizi, gelecek dönemdeki çalışmalarımıza motive etmeyi hedefledik.

Bu bağlamda, sınava girme cesaretini gösteren ve bu sınavdan, puanı ne olursa olsun, alnının akıyla çıkan tüm öğrencilerimizi gönülden kutlar, bu başarıda emeği geçen tüm personelimize, eğitmenlerimize, ailelerimize ve okul öğretmenlerimize teşekkür ederiz.”

Ayaz Dayanıklı: Kazandığım için çok mutluyum

“Sıkı bir çalışma programı yaptım. Kazandığım için çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Arkadaşlarıma çok çalışmalarını öneriyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum.”

Mehmet Boşnak: Kendime inanıyordum

“Sınava için çok heyecanlı değildim ama mutluydum. Kendime inanıyordum. Arkadaşlarıma önerdiğim şey ise her zaman kitap okusunlar. Bu şekilde ufkunuzu ve kelime dağarcığınızı açabilirsiniz. Her zaman arkamda duran aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.”

Ali Gavani: Sınav sürecinde üzerimde hiç stres oluşmadı

“Sınavda böyle bir başarı yakaladığım için çok mutluyum. Sınav sürecinde üzerimde hiç stres oluşmadı. Arkadaşlarım, ailem ve tüm öğretmenlerim her zaman arkamda durdular, beni başarıya doğru ilerlettiler. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma stres yapmamalarını öneriyorum.”

Mustafa Nevzat: Düzenli ders çalışmanın da büyük faydaları oldu

“Hayatım boyunca çok fazla deneme sınavlarına girdim. Bunlar bana asıl sınavda kendimi daha çok kontrol etmemi sağladı ve aldığım derslerde öğretmenlerimin de çok büyük yardımı var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda düzenli ders çalışmanın da büyük faydaları oldu. Arkadaşlarıma da önerim düzenli ders çalışarak başarı elde edebilirler.”

Çetin Toptaş: Elde ettiğim başarı için çok mutluyum

“Elde ettiğim başarı için çok mutluyum. Arkadaşlarıma ders çalışmalarını öneriyorum. Ama sosyalliği de bırakmasınlar. Aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum”

Erdal Arslan Toptaş: Mutluyum, öğretmenlerimin sayesinde güzel not aldım

“Mutluyum, öğretmenlerimin sayesinde güzel not aldım. Arkadaşlarıma diyeceğim, kendi yollarında gitmeyi tercih etsinler.”

Celal Coşansu: Sıkı çalıştım, kendimden emindim

“Mutluyum, gururluyum. Sınavda beşinci geldim. Bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Sıkı çalıştım, kendimden emindim. Bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim.”

Yiğit Alp Aksoy: Dinlenmek de çok önemli

“Normal bir sınavdı bence. 94-95 gibi bekliyordum. 98 aldım. Arkadaşlara çalışmalarını öneriyorum ama dinlenmek de çok önemli. Ben sınavdan 2 gün önce heyecanlanmamak için dinlendim. Hem dershane hem okul öğretmenlerimin çok büyük rolü var. Çok mutluyum.”

Aysel Altay: Mutluyum, gururluyum

“Buradan tüm öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar bizi eğitti ve bu başarıyı elde etmemizi sağladılar. Mutluyum, gururluyum.”

Deniz Kaykıl: Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum

“Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. İbrahim hocamın matematik dersini çok iyi anlattığı için ona ayrı teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

Eylül Kaplan: Çok mutluyum

“Sınavda aldığım başarıdan dolayı mutluyum. Ailem ve öğretmenlerim bu süreçte çok destek oldu. Çok mutluyum.”

Deniz İsmail Çiçek: Öğretmenlerin verdiği ödevleri yaptım

“Mutluyum. Sıkı çalıştım. Öğretmenlerin verdiği ödevleri yaptım. Arkadaşlar kendilerini çok koşullamasın bence. Düzenli çalışma ve ödev yaparak başarı elde edilebilir.”

Piergiulio Lugga: Güzel bir başarı elde ettim

“Çok heyecanlıyım ve kendimi çok mutlu hissediyorum. Güzel bir başarı elde ettim. Benim her zaman çok ödevlerim oluyordu. Onları yaptım, dersleri sınıfta dinledim ve çalışarak yaptım.”

Uliana Gavrilova: Girne üçüncüsü olduğum için nefesim kesildi

“Girne üçüncüsü olduğum için biraz nefesim kesildi. Çünkü heyecanlıydım. Sonra çok mutlu oldum. Aileme, öğretmenlerime ve özellikle de Ekrem öğretmenime çok teşekkür ediyorum.”

Huram Mansouri: Çalışın, çalışırsanız her şey olur

“İskele üçüncüsü geldim. Bunu kazanmak için çok çalışmam gerekiyordu ve çalışarak bu başarıyı elde ettim. Bu başarıyı tek başıma elde etmedim. Başta ailem bu zorlu yolculukta her zaman arkamdaydı. Eray öğretmenim sayesinde büyük bir yol aldım. Artı Eğitim Merkezine de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma söyleyeceğim şu: çalışın, çalışırsanız her şey olur”

Eslem Yiğit: Başarımı düzenli ders çalışmaya borçluyum

“Mağusa üçüncüsü ve KKTC beşincisi geldim. Çok mutluyum. Elde ettiğim başarımı düzenli ders çalışmaya borçluyum. Ailem ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.”

Bölgelerde ilk 5’e giren öğrenciler:

Ayaz Dayanıklı 98 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC Birincisi)

Yiğit Alp Aksoy 98 p (Lefkoşa Birincisi - KKTC Birincisi)

Mehmet Boşnak 97 p (G.Mağusa Birincisi - KKTC İkincisi)

Uzay Şakir 97 p (Lefkoşa İkincisi - KKTC İkincisi)

Ali Gavani 96 p (Lefkoşa Üçüncüsü - KKTC Üçüncüsü)

Uliana Gavrilova 95 p (Girne Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Piergiulio Lugga 95 p (Girne Üçüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Mustafa Nevzat Eligön 95 p (Lefkoşa Dördüncüsü - KKTC Dördüncüsü)

Eslem Yiğit 94 p (G.Mağusa Üçüncüsü – KKTC Beşincisi)

Çetin Toptaş 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Erdal Arslan Toptaş 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Celal Coşansu 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Aysel Altay 94 p (Lefkoşa Beşincisi - KKTC Beşincisi)

Deniz Kaykıl 93 p (Girne Beşincisi - KKTC Altıncısı)

Eylül Kaplan 93 p (Girne Beşincisi - KKTC Altıncısı)

Deniz İsmail Çiçek 92 p (G.Mağusa Beşincisi - KKTC Yedincisi)

Huram Mansourı 90 p (İskele Üçüncüsü - KKTC Dokuzuncusu)

Bölgelerdeki kolejlere göre sayısal başarılar:

Lefkoşa Bölgesi (Baraj Puan: 83) 91 öğrenci – 510 öğrenci

Girne Bölgesi (Baraj Puan: 81) 51 öğrenci – 498 öğrenci

Gazimağusa Bölgesi (Baraj Puan: 79) 44 öğrenci – 306 öğrenci

Güzelyurt Bölgesi (Baraj Puan: 75) 19 öğrenci – 288 öğrenci

İskele Bölgesi (Baraj Puan: 70) 17 öğrenci – 330 öğrenci

Hala Sultan İl. Kol. (Baraj Puan: 41) 14 öğrenci – 204 öğrenci

Lefke Bölgesi (Baraj Puan: 56) 4 öğrenci – 61 öğrenci