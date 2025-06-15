Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinden dikkat çeken başarı

Serap ŞAHİN

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ikinci aşaması (KGS-2), dün bin 598 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başarı elde eden Artı Eğitim Merkezi öğrencileri, sınav sürecindeki çalışma düzenlerini ve yaşadıkları heyecanı YENİDÜZEN’e anlattı.

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’daki şubeleriyle hizmet veren ve adanın en büyük ilkokul dershanesi konumundaki Artı Eğitim Merkezi, sınava giren öğrencileriyle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Merkez, hem bölge birincilikleri hem de genel başarı oranıyla yüzde 78’lik bir yerleştirme başarısı elde etti.

Arti Eğitim Merkezi öğrencilerinden Defne Ayşe Taşargöl, 99 puanla hem Lefkoşa hem de KKTC genel birincisi olarak öne çıktı. Başarılı öğrenciler ve veliler, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, “Adadaki tüm bölgelerdeki şampiyonlar yine bizden çıktı. Bu gurur öğrencilerimizin ve emek veren öğretmenlerimizindir.” dedi.

Velilerin sınav sistemine dair endişelerine de değinen Şeniz, “Bizim rehberlik anlayışımız, çocukların sadece dersle değil motivasyonla da desteklenmesini kapsıyor. Ailelerin memnuniyeti bizim için önemli.” ifadelerini kullandı.

KGS-2 sonrasında Arti Eğitim Merkezi öğrencileri devlet kolejlerine yüksek oranla yerleşti. Açıklamaya göre:

98 öğrenci Lefkoşa TMK’ya

52 öğrenci Gazimağusa TMK’ya

44 öğrenci Girne 19 Mayıs TMK’ya

16 öğrenci Güzelyurt TMK’ya

16 öğrenci İskele Evkaf TMK’ya

1 öğrenci Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfı’na

1 öğrenci Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne yerleşmeye hak kazandı.

Törende konuşan Şeniz, “Sınav sonucunda öğrencilerimizin büyük bölümü devlet kolejlerinde yer aldı. Öğrencilerimizin hem bireysel başarıları hem de yerleştirme oranımız bizler için mutluluk kaynağı.” ifadelerini kullandı.

“Nasıl başardılar?” sorusuna yanıt verdiler:

Mehmet Salih Yıldırır: Amacıma ulaştım, mutluyum

“Sene boyunca çok çalıştım. Amacıma ulaştım 95 puan aldım bu yüzden mutluyum. Arkadaşlarıma önerim, derslerinize çalışın. Çalışmadan başarı elde edilmiyor.”

Kemal Işın: Annemi babamı gururlandırdım

“Her gün düzenli ve ara vererek derslerime çalıştım. Arkadaşlarıma düzenli ders çalışmalarını öneriyorum. Hiç stres yapmadan, sınava girmelerini tavsiye ediyorum. Stres yapılırsa hata yapma oranı yükselir. O yüzden hiç stres yapmasınlar. Elde ettiğim başarı için çok mutluyum. Annemi babamı gururlandırdım.”

Ahmet Bozkurt: Başarımda dershanenin katkısı çok fazla

“Her gün test çözdüm. Öğretmenlerim ve annem yardım etti. Başarımda dershanenin katkısı çok fazla. Anlamadığım her konuda bana yardımcı oldular. Çok mutluyum. Arkadaşlarıma istikrarlı bir şekilde çalışmalarını ve pes etmemelerini öneririm.”

Derya Sinem Korkmaz: Kendimi çok iyi hissediyorum

“Kendimi çok iyi hissediyorum. Aileme, dershaneme, öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. Elimden geleni yaptım, notumdan memnunum. Arkadaşlarıma okulda öğretmenlerini iyi dinlemelerini tavsiye ediyorum. Evde de soru çözmeden önce mutlaka tekrar yapılmalı.”

Işıl Deniz: Asla pes etmesinler

“Artı Eğitim Merkezi’ne katıldım ve güzel bir başarı elde ettim. Dershane günde 300 soruya kadar çıkıyordu ve bana çok yardımı oldu. Annem ve babam da bayağı destek verdi. Çok mutluyum. Arkadaşlarıma önerim asla pes etmesinler.”

Derin Alnur: İkinci olduğum için çok mutluyum

“İkinci olduğum için çok mutluyum. Evde soru çözerek başardım. Okul ve dershane öğretmenlerime elde ettiğim başarı için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara önerim ders tekrarı mutlaka yapsınlar.”

Fatih Hatunoğlu: Mutlu ve gururluyum

“Bazen evde bazen de dershane de soru çözerek sınava çalıştım. Sınavda elde ettiğim başarı için mutlu ve gururluyum. Dershanenin başarımda katkısı çok yüksek.”

Selim Bazarov: Destekleri için aileme ve Artı Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum

“Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Artık çok rahatladım. Anlamadıklarımı tekrar yaptım, öğretmenlerime sordum. Evde ve dershanede bol bol soru çözdüm. Her gün düzenli ders çalıştım. Destekleri için aileme ve Artı Eğitim Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum.”

Ozan Arca Öztürk: Stres yapmadan düzenli ders çalışsınlar

“Çok mutlu ve heyecanlıyım. Evde her gün test çözüm. Başarımda Artı Eğitim Merkezi’nin büyük katkısı var. Arkadaşlarıma önerim stres yapmadan düzenli ders çalışsınlar.”

Mete İltuş: Hiçbir şeyin beni engellemeyeceğine inanarak çalıştım

“Mutlu ve gururluyum. Çok çalıştım. Kitaplara odaklanarak ve hiçbir şeyin beni engellemeyeceğine inanarak çalıştım. Dershaneme çok teşekkür ediyorum.”

Ece Ergil: Çok mutluyum

“Çok mutluyum. Her gün okuldan sonra Artı Eğitim Merkezi’ne gittim. Ödevlerimi yaptım. Çok fazla çalışmadım. Arkadaşlarıma önerim stres yapmasınlar. Düzenli ödevlerini yapsınlar.”

Azra Dinç: Başarmak için düzenli ders çalıştım

“Çok mutluyum. Başarımda katkısı olan başta ailem, dershane ve sınıf öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Başarmak için düzenli ders çalıştım.”

Yağmur Akı: Çalışırsam başarabileceğime inanarak bu yola girdim

“Heyecanlıyım. İçimde hep bir umut vardı. Çalışırsam başarabileceğime inanarak bu yola girdim. Haftada 3 gün dershaneye gittim. Ödevlerimi yaptım ve öğretmenlerimi sınıfta dinledim. Çalışan ve isteyen herkes başarabilir.”

Defne Ayşe Taşargöl: Birinci geldiğim için mutluyum

“KGS sınavından 99 alarak birinci geldiğim için mutluyum. Bu süreçte bana yardımcı olan Artı Eğitim Merkezi’ne, aileme ve yengeme çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma önerim bol bol soru çözsünler ve düzenli derslerine çalışsınlar.”

Aden Gazi: Stresliydim ama başardım

“Çok heyecanlıyım. Çok çalıştım. Stresliydim ama başardım. Anneme, babama ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma önerim planlı ve düzenli çalışmaları önemli. Sınavda heyecanlanmamalarını tavsiye ederim.”

Azra Yıkılmaz: Kendimle gurur duyuyorum

“Elde ettiğim başarı için çok mutluyum ve kendimle gurur duyuyorum. Arkadaşlarıma önerim stres yapmamaları. Düzenli çalışmak önemli ama kendini çok da boğmamalısın. Bunlar yeterli.”

Atlas Ermihan: Dinlenmek ve rahat hissetmek bu noktada çok önemli

“Mutluyum ve heyecanlıyım. Dinlenmek ve rahat hissetmek bu noktada çok önemli. Okulda derslerimi dinleyerek ve Artı Eğitim Merkezi’nde bol soru çözerek başarıyı elde ettim. Başaran tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

Orhancan Ateş Kaki: Haftada 3 gün Artı Eğitim Merkezi’ne gittim

“Kendimi iyi hissediyorum ve mutluyum. Okulda derslerimi dinledim, evde oyunumu oynadım. Ailem baskıcı değildi. Öğretmenlerim de zorlamıyordu. Haftada 3 gün Artı Eğitim Merkezi’ne gittim. Çok fazla zorlanmamak önemli.”

Bartu Özkuyucu: Zorlandım ama yine de başardım

“Mutluyum. Aileme ve dershaneme çok teşekkür ediyorum. Her gün hem okul hem dershane zorlandım ama yine de başardım. Arkadaşlarıma önerim, ders çalışsınlar.”