Arter adaylığını açıkladı

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, düzenlediği basın toplantısıyla 25 Aralık'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

Arter yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü gidip başvurumu yapacağım. Benim bütün amacım yarım kalan projeleri tamamlamaktır. Benim başka hiçbir derdim yoktur" dedi.

2014 ve 2018 yıllarında gerçekleşen seçimlerde yine 'Bağımsız aday' olarak yarışan Arter, UBP'nin de desteğiyle Gazimağusa Belediye Başkanlığı görevine getirilmişti.

Mağusa’da Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Dr. Süleyman Uluçay, ayrıca Ulusal Birlik Partisi adayı Dr. Erdal Özcenk de adaylığını açıklamıştı.

Adaylık için son başvuru tarihi pazartesi günü tamamlanıyor.