Arsa dağıttı, poz verdi

Ersin Tatar, ‘devlet’ imkânlarını seçim kampanyasına malzeme etti; “Ulusal Birlik Partili kardeşlerimizle köy gezileri kapsamında bir araya geldik” diyerek, ‘kırsal kesim arsası’ dağıttı.

Pazartesi akşamı Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı Pınarlı köyünde düzenlenen “kırsal kesim arsası” dağıtım töreni, Ersin Tatar’ın “seçim kampanyasına” çevrildi; kamu kaynaklarının, propaganda aracına nasıl dönüştürüldüğü bir kez daha gözler önüne serildi.

Tatar ayrıca Çayırova, Pamuklu ve Kumyalı köylerinde de kırsal kesim arsası dağıttı.

Pınarlı Sağlık Ocağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte bina, UBP’nin seçim ofisiymiş gibi turuncu renklere büründürülerek devlet-parti çizgisi tamamen bulanıklaştırıldı.

Tatar, söz konusu ‘töreni’ kişisel sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

“Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir; halkımızla omuz omuza, yürek yüreğeyiz. Başbakan Sayın Ünal Üstel önderliğindeki Ulusal Birlik Partili kardeşlerimizle köy gezileri kapsamında bir araya geldik.”

Paylaşımına fotoğraflar da ekleyen Tatar’ın, görüntülerden birinde, bir gence kırsal kesim arsası belgesi verdiği gözlemlendi.

Törene Tatar’ın yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri ve yerel yöneticiler tam kadro katıldı.

Öte yandan söz konusu törene ilişkin bilgilerin, ‘kamu’ yayıncısı BRT’nin internet sitesinde önce yayınlanıp sonra kaldırılması da dikkat çekti.