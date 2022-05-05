“Ars Axis” uluslararası sanat dergisinin ilk sayısı Ümit İnatçı Sanat Merkezi yayınlarından çıktı

Ümit İnatçı Sanat Merkezi yayınlarından üç ayda bir çıkacak olan “Ars Axis” adlı uluslararası sanat dergisinin ilk sayısı çıktı.

Sanat ve görsel kültür alanlarını kapsayan, sanat düşüncesi, kritik ve incelemelerle Kıbrıs ve uluslararası sanat ortamına katkı koymayı ve özellikle Avrupa ve Orta Doğu sanatı arasında bir köprü kurmayı amaçlayan bir dergi olan Ars Axis’in yayıncılığı ve editörlüğünü Ümit İnatçı yapıyor.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, ortak dili İngilizce olan çok dilli derginin, başta Kıbrıs olmak üzere İtalya, İngiltere, Türkiye ve İran’da dağıtımı yapılacak.

Açıklamada, dergiyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Dünyanın belirli sanat merkezi ve müzelerine de dağıtımı yapılacak olan dergi Kıbrıs sanatının dünyaya, dünya sanatının da Kıbrıs’a tanıtılması açısından önemli bir rol üstlenecektir.

Mevsimsel sayılarla üç ayda bir çıkacak olan Ars Axis yetkin sanat eleştirmeni ve sanatçıların metin ve eserlerine yer verirken nitelikli çalışmalar yapan genç sanatçı ve yazarlara da yer verecektir. İlk sayıda katkılarıyla yer alan İtalya’dan Bruno Cora ve Aldo Iori, Türkiye’den Ali Akay, Emre Zeytinoğlu ve İsmet Değirmenci, Kıbrıs’tan Yiannis Toumazis ve Ümit İnatçı derginin diğer sayılarında da katkılarına devam edecektir. Derginin yazar kadrosu her sayıda artarak büyüyecektir. İtalya’dan Nuvolo Ascani, Almanya’dan Klaus Münch, Türkiye’den Server Demirtaş, İran’dan Aydin Agdashloo ve Kıbrıs’tan Ümit İnatçı’nın eserlerine yer verilen bu sayıda Lefkoşa Pieridis Sanat Vakfı ve Arkın Auguste Rodin Koleksiyonu hakkında da söyleşiler yer almaktadır.”