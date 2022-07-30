ARMAR’dan Girne’de görkemli açılış: “Bu gurur hepimizin”

Armar Group, “dünyanın ilk Grundig konsept mağazası” olarak duyurduğu Girne’deki yeni merkezinin açılışını görkemli bir program ve katılımla yaptı.

Grundig, Tepe Home, B&B markalarını Girne’deki yeni mağazasında toplayan Armar Group, müzik ve dans gösterilerinin yer aldığı açılışta, ekonomik kriz ortamına rağmen güçlü mesajlar verdi.

Beyaz eşya, elektronik ve mobilya ürünlerinin sergilendiği konsept mağazanın açılışıma katışan Koç Holding yetkilileri de Armar’ın başarısını kutladı. Cumhurbaşkanlığı makamında yer alan Ersin Tatar da açılışa katıldı, konuşma yaptı, Murat Arar liderliğindeki Armar Group’un ülkeye değer kattığını söyledi.

“İstihdam sağladıkça gururlandım”

“1989 yılında büyük hayallerle bu adaya geldim, bir gün bile kendimi bu adaya yabancı hissetmedim, sadece ürettim” diyen Murat Arar, “İstihdam sağladıkça gururlandım, vergimi ödedikçe mutlu oldum. 1993 yılında Murat Elektronik ile iş yaşamına adım attım. Bugün geriye baktığımda, 29 yıllık bir tecrübe ile kalabalık bir aileyiz” şeklinde konuştu.

Armar Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Arar, yeni bir başarı hikayesini paylaşmanın gururu ve onurunu taşıdığını belirterek, “Ne kazandıysak hep bu ülkeye yatırdık. 200 kişilik çalışan grubumuzla bu başarıyı her zaman en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. Birlikte çalışarak, üreterek, ülkemiz ekonomisine istihdam ve değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Murar Arar, dünya devi Koç Grubu ile başlayan ve güvenle büyüyen iş ilişkilerinin ülkede yine bir ilki yaşattığını, dünyanın ilk konsept mağazası Grundig’in kapılarını Kıbrıs’ta açtığını söyledi, “Bu gurur hepimizin” dedi.