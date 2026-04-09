“Arkadaşlar 'bu kadar önemli ziyaret varken neden gitmiyorsun?’ dediler”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, temaslarda bulunmak üzere gittiği Bakü’de BRT’ye konuştu. Öztürkler, “Arkadaşlar, Meclis kürsüsünde konuşurken ‘bu kadar önemli ziyaret varken neden gitmiyorsun?’ dediler. Ben Bakü’ye zaten dün gelecektim. Genel Kurul çalışmaları olduğu için programımı bugüne aktardım.” dedi.

Öztürkler, Genel Kurul çalışmalarına Bakü ziyareti nedeniyle ara verilmediğini söyledi.

“Genel Kurul çalışmalarına Bakü ziyaretinden dolayı ara verilmedi. Genel Kurul çok yoğun çalıştı.” ifadelerini kullanan Öztürkler, “Ben Bakü’ye gelmesem de birkaç gün ara verilip tansiyonun düşmesi hedefleniyordu.” dedi.

Öztürkler, “Esas ara vermenin nedeni gergin ortamın yaşanmasını engelleyip havanın biraz sakinleşmesine sebebiyet vermekti.” ifadelerini kullandı.

“Meclis çalışanları da 3 gündür neredeyse evlerine gitmemişti.” diyen Öztürkler, “Pazartesi günü kaldığı yerden Meclis oturumunu açmaya çalışacağım.” dedi.