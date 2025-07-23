Arıtma tesislerinden ilki dün devreye girdi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Kıbrıs’ın güneyine su sıkıntısını çözmesi için hibe ettiği 13 mobil arıtma tesisinden ilkinin dün devreye girdiği belirtildi.

Politis gazetesi sarf edilen yoğun çabaların ardından BAE’den temin edilen mobil arıtma tesislerinden ilkinin dün öğleden sonra deneme amaçlı olarak devreye girdiğini yazdı.

Habere göre Su İşleri Dairesi Müdür Vekili Yorgos Kazancis gazeteye yaptığı açıklamada çok iyi kalitede su üretiminin sağlandığını bu durumun da diğer tesislerin de olumlu sonuç vereceğini garanti ettiğini söyledi.

Kazancis 15 gün içerisinde diğer tesislerin de aşamalı olarak devreye gireceğini ve nihayetinde günlük 14 bin metre küp su elde edileceğini ifade etti.