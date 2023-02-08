Arıklı: Kayıp yakınları için 3 uçak seferi düzenlenecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kayıp yakınları için bugün Adana, Antalya’ya olmak üzere toplam 3 uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.

Havaalanında kurulan irtibat ofisinde kayıp yakınlarına yardımcı olunacağını belirten Arıklı, uçuş saatlerini ve irtibat numaralarını paylaştı.

Arıklı’nın sosyal medya paylaşımı şöyle: Sponsorumuz Şemsi Kazım Grup’un katkıları ile bugün Adana-Ercan-Antalya uçak seferimiz yapılacaktır. Buna göre; Ercan-Adana 19.45 Adana-Ercan 22.35 Ercan-Antalya 23.10 (Bu seferler sadece kayıp yakınları içindir. Valiz alınmayacaktır) Ulaştırma Bakanlığı İrtibat no; 0542 880 7644 0533 863 8288 0548 880 4759 Başkanlık personeli havaalanında kurulan irtibat ofisinde kayıp yakınlarına yardımcı olacaklardır…