Arıklı: “Aylar öncesinde pazarlık yapıldı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Vakıflar Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası yönetiminin Başbakanlık’tan alınarak Başbakan Yardımcılığı’na bağlanması eleştirilerini yanıtladı, hükümet görüşmelerinde aylar öncesinde bu şekilde pazarlık yapıldığını savundu.

Arıklı, “DP’ye serbest liman düşmüştü. Siz eleştirdiniz. O zaman 2 alternatifli protokol hazırlamıştık. Serbest liman yerinde kaldı. B Planı uygulandı, bankalar koalisyon pazarlıklarında konuşulmuştu” dedi.

“Teknecik’e 30 milyon dolara filtre takılacak, kükürt yüzde 3’e yükseltilecek”

Teknecik’e 30 milyon dolara filtre takılmasına yönelik bir çalışma olduğunu söyleyen Arıklı, kükürt oranının yüzde 3’e yükseltilebileceğini, böylelikle elektrik fiyatları ve KIB-TEK’in rahatlayacağını savundu.

Arıklı, “Akaryakıt fiyatları, elektrik fiyatlarını bu denli uçurmuşken +plus değeri şartı neden?” diyerek, yüzde 3 kükürt oranına sahip yakıtın 300-310 dolara mal olabileceğini aktardı.

Kıb-Tek’in ayda 150-200 milyon TL zarar ettiğini açıklayan Arıklı, “Bu böyle devam edemez”

Şu anda AKSA’ya 1 milyar TL üzerinde borç birikti” dedi.