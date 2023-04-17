Arda belgeseli olan “Cinnet Mevsimi” ilgiyle izlendi

Yakın Doğu Koleji, madde bağımlılığına karşın mücadeleyi konu alan “Cinnet Mevsimi” adlı belgesele ev sahipliği yaptı.

Yakın Doğu Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Biriminin organizasyonu ile 2015 yılında genç yaşta hayatını kaybeden Arda Erkan’nın anısına Anne ve Babası tarafından çekilen ve madde bağımlılığına karşın mücadeleyi konu alan “Cinnet Mevsimi” adlı belgesel Yakın Doğu Koleji 11 YKS sınıfı öğrencilerimize gösterildi.

İzlerken duygu dolu anların yaşandığı belgesel, herkes üzerinde derin izler bırakarak, madde kullanımının kişide yarattığı Fizyolojik, Psikolojik ve Sosyal alanlardaki etkilerine dikkat çekmesi yönünde farkındalık yaratıldı.