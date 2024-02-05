Araştırma: Kıbrıs'ın kuzeyinde, yabancı öğrencilerin %47.2’si ırkçı tacize uğradı

Yapılan araştırmaya göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim gören yabancı öğrencilerin yüzde 47.2’si “ırkçı tacize” uğradı.

Rauf Denktaş Üniversitesi’ne bağlı Politik Araştırmalar Merkezi (Polmer)’in kent-üniversite ilişkisini sosyolojik bir perspektiften ele aldığı toplam dört bölümlük araştırması devam ediyor.

Sosyolog Kudret Akay yönetiminde devam eden çalışmaların üçüncü bölümü olan ‘Irkçılık’ araştırması anketi geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Ekim-Aralık 2023 tarihinde okulda kayıtlı Türkiyeli öğrenciler dışında toplam 305 yabancı öğrencinin katıldığı ankete göre öğrencilerin yüzde 47,2’si ırkçı tacize uğradı.

Anket verilerine göre, katılımcıların yüzde 23,7’si renk üzerinden tanımlama veya şaka yoluyla tacize uğrarken, yüzde 20,4 ise sözlü tacize uğradı.

Yine katılanların yüzde 16,8’si ayrımcı yoruma maruz kaldığını ifade ederken, yüzde 11,8’lik bir kısmı ise fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 79.9’luk büyük bir kısmı uğradıkları tacizle ilgili polise gitmediğini söylerken, şikayete bulunan yüzde 21.1’lik kesimin bu şikayetleri polisin herhangi bir cezai prosedür uygulamamasıyla sonuçlandı.

Şikâyette bulunmayan büyük kısmın yüzde 22,6’lık kısmı bunu nasıl yapacağını bilmediği için şikâyetçi olmadığı söylerken, yüzde 20,9’luk kısım ise şikâyetin ciddiye alınmayacağını düşündüğü için bunu yapmadığını söyledi.

Yine yüzde 10,9’luk kısım kendisine inanılmayacağını düşündüğü için şikâyette bulunmadığını söylerken, yüzde 4,3’lük bir kesim ise utandığı için şikâyette bulunmadığını söyledi.

Ankete katılanların yüzde 30,8’lik bir kısmı Kıbrıs’ın kuzeyinde ırkçılığın çok büyük bir sorun olduğunu söylerken, sadece yüzde 4,6’lık bir kısım bunun hiç büyük bir sorun olmadığını belirtti.