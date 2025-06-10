“Aralık ayına kadar kazanılan süre iyi değerlendirilmeli”

CTP Milletvekili Armağan Candan, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Strazburg’da olduklarını hatırlattı.

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin büyükelçilerinin bugün bir araya geldiğini ifade eden Candan, toplantının doğrudan Kıbrıs’taki mülkiyet konusuyla ve yerinden edilmiş insanların haklarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta çeşitli temaslar gerçekleştirdiklerini belirten Candan, toplantının Kıbrıs’a ilişkin bölümünün bu sabah itibarıyla sonuçlandığını ve gündemin Aralık ayına ertelendiğini aktardı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin TMK’yı sorgulamaya yönelik çabalarının önümüzdeki dönemde de süreceğini öngörmenin yanlış olmayacağını belirten Candan, “Mülkiyete ilişkin meselelerde güneyde tutuklamalar devam ediyor. Bunlara ilişkin davalar sonuçlanmaya devam ediyor ve bir takım hapis cezaları hali hazırda verilmiş durumda” dedi.

Türk tarafının bu gelişmelere karşı neler yapabileceğine dair çeşitli değerlendirmeler yapıldığını belirten Candan, “Sürekli olarak hükümetin çeşitli kanatlarından ‘şunu yapacağız, kapıları kapatabiliriz, kapıların sayısını azaltabiliriz, biz de güneydeki Türk mallarını kullanan Rumları tutuklamaya başlayacağız’a kadar uzanan açıklamalar duymaya devam ediyoruz. Rum tarafı konuşmuyor, yapıyor. Kararlarını alıyor, bir strateji çerçevesinde uyguluyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıs sorununun altı temel başlığı olduğuna dikkat çeken Candan, “Mülkiyet bunlardan sadece bir tanesi. Diğer hiçbir başlıkla ilgili gelişme yaşanmazken, mülkiyet konusunda bizi çözüme yaklaştıracak ve konuyu çözebilecek tek mekanizma TMK sayesinde işliyor” dedi. TMK üzerinden devam eden davalar konusunda Türk tarafının ne yapması gerektiğini ciddi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirten Candan, “Bir bakanın daha ciddiyetten uzak, hiçbir geçerliliği olmayan konuşmalar yapması çok yanlış oluyor, bize her anlamda zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Aralık ayına kadar bir sürenin kazanıldığını vurgulayan Candan, bu sürenin doğru değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. “Siyasetin hukuku esir almasına izin vermeyin” diyen Candan, Kıbrıs konusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceği bir döneme girildiğini kaydetti.