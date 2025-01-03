“Aralık ayı hayat pahalılığının açıklanmasının ardından asgari ücret görüşmeleri başlayacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Gündem Kıbrıs Web TV’de asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu, , aralık ayı hayat pahalılığı verilerinin açıklanmasının ardından masanın toplanması için çağrıda bulunacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu , Asgari ücret Saptama Komisyonu’nun toplanma süreçlerinin belli olduğunu belirterek, Aralık ayı hayat pahalılığı verilerinin açıklanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerle birlikte asgari ücret masasının toplanması için çağrının yapılacağını belirtti.

Gardiyanoğlu “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev ve sorumluluğunun bilincindedir. Gerekli çağrı yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

“14 sektörde asgari ücret farklı olacak”

Sektörel bazda asgari ücret çalışmalarını sürdürdüklerine de dikkat çeken Bakan Gardiyanoğlu “14 sektör belirledik. Çalışmamızı önümüzdeki aylar içinde Bakanlar Kurulu’na sunacağım.” dedi.