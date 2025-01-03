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  3. “Aralık ayı hayat pahalılığının açıklanmasının ardından asgari ücret görüşmeleri başlayacak”
“Aralık ayı hayat pahalılığının açıklanmasının ardından asgari ücret görüşmeleri başlayacak”

“Aralık ayı hayat pahalılığının açıklanmasının ardından asgari ücret görüşmeleri başlayacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu, aralık ayı hayat pahalılığı verilerinin açıklanmasının ardından masanın toplanması için çağrıda bulunacağını kaydetti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu  Gündem Kıbrıs Web TV’de  asgari ücret ile  ilgili açıklamalarda bulundu, , aralık  ayı  hayat  pahalılığı  verilerinin açıklanmasının ardından masanın toplanması için çağrıda bulunacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu , Asgari ücret Saptama Komisyonu’nun toplanma süreçlerinin belli  olduğunu  belirterek,  Aralık  ayı  hayat  pahalılığı  verilerinin açıklanmasının ardından yapılacak değerlendirmelerle birlikte asgari  ücret  masasının toplanması  için  çağrının yapılacağını  belirtti.

Gardiyanoğlu “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev ve sorumluluğunun bilincindedir.  Gerekli  çağrı yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

 

“14 sektörde asgari ücret farklı olacak”

Sektörel bazda asgari ücret çalışmalarını sürdürdüklerine de dikkat çeken Bakan Gardiyanoğlu “14 sektör belirledik. Çalışmamızı önümüzdeki aylar içinde Bakanlar Kurulu’na sunacağım.” dedi.

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