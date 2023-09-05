Arada ve açık havada sinema geceleri

Dayanışma Evi (Home For Cooperatıon), Cinebur sinema topluluğu ve Home Cafe işbirliğinde Eylül ayının esintili gecelerinde Lefkoşa Ara Bölge’de Açık Hava Sinema Geceleri etkinlikleri düzenleniyor. İlk 2 Eylül Cumartesi gerçekleşen ve kısa belgesel Divided still ile uzun metrajlı unutulmaz kült filmlerden Hiroşima Sevgilim (Hıroshma mon Amour) gösterimleri ile başlayan sinema geceleri 8 ve 15 Eylül’de de sürecek. Ücretli olacak (7 Euro) gösterimler için Cinebur aplikasyonu üzerinden online bilet alınabilecek.

Film Programı şöyle:

8 Eylül Cuma – Open-Air Cinema nights: episode 2

• 20:00 – ‘Quidnunc’ Yön: Harry Ayiotis (Ücretsiz giriş)

• 20:30-20:45 – Kısa Ara

• 20:45-22:45 – ‘I Am Love’ Yön:Luca Guadagnino’ (Biletli)

15 Eylül Cuma – Open-Air Cinema nights: episode 3

• 20:00 – ‘Teslimat’ Yönetmen: Doğuş Özokutan (Ücretsiz)

• 20:15-20:30 – Kısa Ara

• 20:30-22:00 – ‘Flee’ Yön: Jonas Poher Rasmussen (Biletli)