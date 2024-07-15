Araçtan inip, yolda yürüyen şahsı darp ettiler, parasını ve eşyalarını çaldılar

Lefkoşa'da dün sabah 21 yaşındaki R.N.'yi ciddi bir şekilde darp eden, ardından da para ve eşyalarını çalan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa'da dün sabah 05.30 sıralarında M.O.(E-44) ve (E-17) aracıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinden Gönyeli'ye doğru giderken, yol ortasındaki orta refüjde yürüyen olan R.N.'nin(E-21) yanında durup araçtan inerek 21 yaşındaki R.N.'yi ciddi bir şekilde darp etti. Darp ettikleri kişinin sol el parmağının kırılmasına sebep olan M.O.(E-44) ve (E-17), R.N.’nin elinde tuttuğu el çantası ile birlikte içerisinde muhafaza edilen öğrenci kimlik kartı, 1000 TL nakit para ve erkek parfümünü zorla alıp çaldı.

Olay sonrasında M.O. ve G.O. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.