Araçlarının gizli bölmesinde 45 otomatik silah bulundu…

KATHIMERINI gazetesinin haberine göre, dün üç Kıbrıslı Türk, Türkiye’den Yunanistan’a silah kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklandılar.

Konuyla ilgili olarak gazete, bugün bir açıklama yapan Yunanistan polisinin, Türkiye’den Yunanistan’a kara geçiş kapısını geçtikten sonra durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bir bölmede 45 tane izinsiz otomatik silah bulunduğu belirtildi.

Tutuklanan üç kişiden ikisinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, üçüncüsünün İngiliz pasaportu taşıdığı ancak her üçünün de Kıbrıs’ın kuzeyinden oldukları da belirtildi.

Diğer kaçak eşyalar arasında da birkaç eski para bulunduğu, bunların tarihinin belirlenmesi için de uzmanların inceleme yaptığı belirtildi. (KATHIMERINI’den çeviri: YENİDÜZEN)