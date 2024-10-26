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Araçlarında şiş ve bıçak tespit edilen iki sürücü tutuklandı

Araçlarında şiş ve bıçak tespit edilen iki sürücü tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saatlerinde meydana gelen her iki olayla ilgili şahıslar tutuklandı.

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Gazimağusa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.K’nin (E-48) üzerinde ve kullanımındaki araçta, kanunsuz olarak iki adet bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi. Alsancak’ta ise H.Ö’nün (E-40) kullanımındaki araçta alt kısmına tutma yeri yapılıp tecavüz-i alete çevrilen 1 adet şiş bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saatlerinde meydana gelen her iki olayla ilgili şahıslar tutuklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.

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