Araçla geçiş eziyete dönüştü

Hafta sonu Kermiya’dan geçmek eziyete dönüştü, sinirler gerildi, kuyruklar uzadı.

Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı sonrasında Kıbrıslı Rumların kuzeye olan ilgisi geçiş noktalarında sıkışıklığa neden olurken her kesimden “Lefkoşa’ya araçlı geçişler için yeni kapı şart” fikri öne çıktı ancak yetkililer bu konuda adım atmadı.

Özellikle araçlı geçişlerde yoğun olarak kullanılan Kermiya’da araç kuyrukları geçiş yapan herkesi bezdirdi. Dün öğle saatlerinde yeniden uzayan araç kuyrukları toplu protestoya da sahne oldu. Araçları ile sırada bekleyen Kıbrıslılar aynı anda korna çalarak barikatı inletti, sıkışıklığa isyan etti.

İlk olarak mevcut geçişlerin rahatlatılması için çalışma yürüttüğünü belirten Başbakanlık Sınır Kapılarının Düzenlenmesi Komitesi Sorumlusu Resmiye Canaltay, yeni geçişlerin açılması konusunda henüz yeni bir adım olmadığını ifade etmişti. Kuzeyden iş çevreleri ise sık sık yaptıkları açıklamalarda geçişlerin rahatlatılması gerektiğine vurgu yapmıştı.