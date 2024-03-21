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Aracında tabanca ve şarjör bulundu, tutuklandı

Aracında tabanca ve şarjör bulundu, tutuklandı

Gazimağusa'da dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 yaşındaki İ.Ç'nin (E) aracında 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör tespit edildi. 

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Gazimağusa'da dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 yaşındaki İ.Ç'nin (E) aracında 5 adet tabanca ve tabancalara ait 5 adet şarjör tespit edildi. 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, operasyon dün saat 17.00 sıralarında gerçekleşti, söz konusu kişi tutuklandı. 

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