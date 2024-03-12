“Aracında 27 gram kenevir, 10 gram kokain bulundu”

Lefkoşa’da, Kermiya’daki geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçmeye çalışan zanlının tasarrufunda 27 gram hintkeneviri, 10 gram kokain bulundu, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Pazartesi günü saat 18:00 sıralarında, Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa’da Kermiya’daki geçiş noktasında, kullanımındaki araç ile güneyden kuzeye geçiş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının pantolonunun cebinde naylona sarılı 10 gram ağırlığında kokain ve aracın ön kısmında koli bandına sarılı 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan bin euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, uyuşturucu maddenin analize, sarılı olduğu naylon parçalarının ise parmak izi incelemesine gönderildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.