Araç tamamen kullanılamaz hale geldi

Kaplıca - Büyükkonuk Anayolu üzerinde, saat 12:30 sıralarında, seyir halinde bulunan Hasan Mete İNANÇLI yönetimindeki NJ 783 plakalı jeep araçta, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.