Araç sahipleri harç ödemelerini “AKOS” üzerinden yapabilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, araç sahiplerinin internet üzerinden kredi kartı ile seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödemelerini Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) ile ödeyebileceğini hatırlattı.

AKOS’un Ocak 2019’dan beridir hizmet verdiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hem pratik olması açısından hem de salgın döneminde kendimizi korumak adına dışarıya çıkmadan kredi kartı ile seyrüsefer ve muayene harçları yedi gün 24 saat ödenebilmektedir.

Bunun için araç sahiplerinin www.bub.gov.ct.tr adresine girerek açılış sayfasına tıklamaları gerekmektedir. Buradan AKOS giriş sayfasına yönlendirileceklerdir.

AKOS giriş sayfasında araç plakası, kimlik/pasaport numarası (şirket ise MŞ numarası) ve araç kayıt tarihini doldurup güvenlik kondunu girdikten sonra ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Ödeme sayfasında yapmak istediğiniz ödeme türünü seçin, ardından kredi kartı bilgilerinizi girin ve ödemeyi gerçekleştirin. Ödeme işlemi tamamlanınca, ekranda beliren ve ödeme yaptığınızı gösteren belgenin bir çıktısını alıp aracınızda bulundurmanız gerekmektedir.”

Açıklamada, araç sahiplerinin internet üzerinden seyrüsefer veya muayene harcı ödemek isterken herhangi bir sorun ile karşılaşmaları halinde, mesai saatleri içerisinde 1300 veya 0392 601 15 35’i arayarak yardım alabilecekleri belirtildi.