Araç küle döndü, evde maddi hasar

Mağusa’da bir evde, Vadili - İnönü anayolunda ise park halindeki araçta yangın çıktı. Araç küle dönerken, evde maddi hasar oluştu.

Polisin verdiği bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa'da Hayriye Vatan'a ait evin yatak odasında bornozun elektrikli sobanın üzerine düşmesiyle çıkan yangın, ev sakinleri tarafından söndürüldü. Evde maddi hasar oluştu.

Öte yandan Vadili - İnönü anayolu üzerinde park halinde bulunan FH 087 plakalı araçta bu sabah 04.45’te muhtemelen makine bölümündeki benzin kaçağından dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.