Arabam ne kadar eder? Araba satmanın en kolay yolu nedir?

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Araba satışında, birçok kişinin aklındaki en önemli soru arabam ne kadar eder sorusudur. İkinci el araç satış platformlarında ilgili marka ve modelin fiyatları akla gelen ilk kriterlerden olabilir. Ancak aracını satmak isteyenler için, bunun dışında da dikkat edilmesi gerekenler mevcut. Arabanızın model, kilometre, hasarsızlık veya paket seçenekleri, satış fiyatını etkileyebilir.

Arabanın piyasa değerini etkileyen kriterler nelerdir?

Otomobil satışında, aynı marka araç için farklı fiyatlar karşınıza çıkabilir. Bunun nedeni araçların kendi içinde birçok pakete göre değişmesi, şanzıman türü gibi seçenekler içermesi ve model yılının, kilometrenin değişkenliğidir. Araba piyasa değerini öğrenirken, en önemli kriterler genelde yakıt tipi, şanzıman tipi, marka ve modeli ve kilometresidir. Bununla birlikte ağır hasarlı olup olmaması, hasar kaydı da önemli kriterledendir. Satın aldığı aracın kozmetik yapısını önemseyenler için boya durumu, bununla birlikte değişen parça olup olmaması da aracın fiyatını etkiler.

Aracı satmadan önce ekspertiz raporu alma

Araç satışında birçok kriter yer aldığı için, satıcıların ilan vermeden veya bir platformdan teklif almadan önce ekspertiz raporu alması önemli olabilir. Ekspertiz raporunda aracın güncel olarak motor performansı, teknik özellikleri, boya ve değişen raporu bunun yanında birçok önemli teknik verisi yer alır. Arabam ne kadar eder demeden önce, bu raporu elinizde bulundurmanız önemlidir. Ardından, ikinci el araç satın alan platformlara raporu sunabilir ve bu rapordaki bilgileri verebilirsiniz.

Online araç satışı teklifi veren siteler

Arabam ne kadar eder sorusunun yanıtı herkes için değişir. Fakat otomobil modelinin, marka, vites yakıt tipi ve diğer değişkenlerine göre bir aralığı mevcuttur. Özellikle ihtiyaç durumundan ötürü kısa sürede satış yapmak isteyenler için, online olarak otomobillere teklif veren güvenilir platformlar çok önemlidir. Online fiyat teklifi sayesinde, aracınız için o anda ne kadar ödeme alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Nitekim, otomobil satış sitelerinde verilen ilanlarda bazen yüksek rakamlar istense dahi, aylar boyunca araç ilanda kalabilir. Bu durum da, özellikle kısa sürede nakit ihtiyacı olanlar için bir problem yaratıyor.

Türkiye’nin en güvenilir araç ilan platformlarından Otoshops, hem bireysel kullanıma uygun araçlar hem de filolar için, ikinci elde en iyi seçenekleri sunuyor. Arabam ne kadar eder sayfası üzerinden aracınız için en kısa sürede teklif alabilir, nakit ihtiyacınızı anında karşılayabilirsiniz. ALJ Holding bünyesinde hizmet veren güvenilir şirketin teklif sayfasında, aracınızın temel bilgilerini girerek anında teklif alabilirsiniz.