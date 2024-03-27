Araba ile motosiklet çarpıştı

Lefkoşa’da bugün araçla çarpışan motosiklet sürücüsü 19 yaşındaki Sami Sevinç ağır yaralandı.

Kaza saat 17:15 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi.

22 yaşındaki Doğukan Yiğit Ünlü, yönetimindeki MC 594 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce Yzb Tekin Yurdabak Caddesine dönüşe geçmesi sonucu o esnada Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 19 yaşındaki Sami Sevinç yönetimindeki VL 213 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Sami Sevinç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.