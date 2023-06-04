Ara seçim propaganda süreci yarın başlıyor

25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi propaganda süreci yarın başlıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 17 numaralı duyurusuna göre, seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest. Ancak oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür her zaman dağıtılabilir.

Propaganda için kullanılan duvar ilanlarıyla el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak.

Siyasal Parti ve bağımsız milletvekili adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılabilecek. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilecek. Muhtar adaylarına, talep etmeleri halinde ilgili İlçe Seçim Kurulu tarafından duvar ilanı asmak üzere yer tespiti yapılacak. Muhtar adaylarının duvar ilanları, masraflarını kendilerinin karşılayacağı portatif (taşınabilir) panolar üzerinde teşhir edilebilecek.

Siyasal Partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak.