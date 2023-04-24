Ara seçim için öne çıkan tarih 25 Haziran

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sine-i millet kararı alarak, milletvekilliğinden istifasının ardından yapılacak ara seçim tarihinin 25 Haziran olarak belirlenmesi gündemde…

Meclis’te alınan oybirliği ile kararı ile Genel Kurul’un bugünkü çalışma saati daraltıldı, 2 saat gecikmeyle toplanan birleşim sadece 15 dakika sürdü.

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi ara seçimin 25 Haziran’da yapılması öngören yasa önerisini bugün görüşecek.

Şahali: Ara seçim zorunlu

CTP Milletvekili Erkut Şahali, ara seçimin yapılacak olmasının Anayasa gereği zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu konunun toplumun tamamı ve siyasi partileri ilgilendirdiğini dile getiren Şahali, bugünkü birleşime yönelik çalışma sürecinin kısaltıldığını, yarınki birleşimde konuyu değerlendirme yapılacağını belirtti.

Hasipoğlu: En uygun tarih 25 Haziran

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da ara seçimin yapılması gerektiğini, YSK tarafından 23 Mart’ta Meclis’e yazı gönderilerek tarihin belirlenmesini istediğini aktardı.

Hasipoğlu, 17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavları olacağını bu nedenle ara seçim için en uygun tarihin 25 Haziran olabileceğini açıkladı.