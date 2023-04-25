‘Ara seçim’ için İttifak değil, aday arayışı

Ayşe GÜLER

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sine-i millet kararı alıp, milletvekilliğinden istifasının ardından yapılacak ara seçimde geri sayım başladı.

Meclis’te Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi, ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasını kararlaştırdı, öneri bugün Genel Kurul’da görüşülecek.

Süreç start alırken, UBP-DP-YDP Hükümetindeki ‘ortaklar’ Meclis’te bir milletvekili yarışı için ‘ittifak’ değil, ‘ayrı’ şekilde seçime girme kararı aldı.

Şu ana kadar hiçbir siyasi parti resmi olarak aday belirlemezken, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de iş insanı Ali Başman ismi ön plana çıktı.

Başbakanlık Basın Bürosu tarafından Ali Başman ile bayramlaşma fotoğraflarının servis edilmesi bu iddiayı daha da güçlendirdi.

UBP’de yarın PM ve MYK ardı ardına toplanacak, Başman ile ilgili süreç netleşecek.

Hükümet ortaklarından Demokrat Parti (DP)’de ise ara seçim için Serhan Aktunç ismi netleşti.

Küçük ortak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) de ara seçime kendi adayı ile girme kararı aldı, 3 ismin konuşulduğu partide son sözü yarın toplanacak Parti Meclisi verecek.

Öte yandan ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi, ‘ara seçim değil, erken seçime gidilmesi’ gerektiğini vurgulasa da Anayasa’ya zorunluluk gereği aday belirlemeye yönelik Parti Meclisi’nde karar üretti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Bağımsızlık Yolu’nda ise henüz ara seçimde izlenecek yol haritası belirlenmedi.

YENİDÜZEN, siyasi parti temsilcileriyle görüştü, ara seçimi değerlendirdi.

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, ara seçimdeki aday ismin yarınki PM ve MYK toplantılarında belli olacağını söyledi.

Hasipoğlu, ‘aday ismin Ali Başman olup olmadığına’ yönelik soruya ise “Yarınki toplantı sonrasında netleşecek” yanıtını verdi.

CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, ara seçim değil, erken seçime üzerinde durduklarını, bu konuda gerekli tavrı sergileyeceklerini söyledi, buna rağmen, anayasanın emrettiği kurallar çerçevesinde seçim noktasından kaçmayacaklarını ifade etti.

Hükümetin küçük ortağı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ara seçimde parti olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi, herhangi bir ittifak yapmayacaklarını belirtti.

Arıklı, “İddialı bir isimle seçime katılacağız” diyerek, ara seçimde gösterilecek adayla ilgili 3 alternatif isim olduğunu, son kararın Çarşamba günü toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında verileceğini kaydetti.

TDP ve Bağımsızlık Yolu’nda yol haritası netleşmedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, ara seçimde nasıl bir yol haritası izleyeceklerine Parti Meclisi olarak karar vereceklerini söyledi.

Atlı, “Tartışmamız gereken birçok konu var. Bu seçim, ‘koltuk boşaldı, talibiz’ seçimi değildir” diyerek, süreci tüm boyutlarıyla değerlendirileceklerini ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ara seçimle ilgili henüz bir karar üretmeseler de ‘seçimlere katılma’ noktasında kararlarının bulunduğu söyledi.

Haziran ayında yapılması gereken ara seçimle ilgili farklı bir durumun olduğunu belirten Rahvancıoğlu,

“Siyasi eylem gereği koltuğu boşaltmış bir milletvekili var. İçeriğe katılırsınız, katılmazsınız ama özel durumda siyasi etik gereği değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

SİYASİ PARTİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu:

“Adayın Ali Başman olup olmadığı yarınki toplantıda belirlenecek”

UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, ara seçimdeki aday ismin yarınki PM ve MYK toplantılarında belli olacağını söyledi.

Hasipoğlu, ‘aday ismin Ali Başman olup olmadığına’ yönelik soruya ise “Yarınki toplantı sonrasında netleşecek” yanıtını verdi.

Hükümet ortaklarıyla ortak aday çıkarılıp, çıkarılmayacağı sorusuna ise Hasipoğlu, “Biz kendi adayımızı çıkaracağız, bilmiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy:

“Ara değil erken seçime ihtiyaç var ama anayasadan kaçacak değiliz”

CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Asım Akansoy, ara seçim değil, erken seçime üzerinde durduklarını, bu konuda gerekli tavrı sergileyeceklerini söyledi.

Akansoy, buna rağmen, anayasanın emrettiği kurallar çerçevesinde seçim noktasından kaçmayacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Parti Meclisi toplantısında aday çıkarma kararı verildiğini açıklayan Akansoy, adaylık sürecini en kısa sürede tamamlayarak, sahaya çıkacaklarını belirtti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı:

“Kendi adayımızla katılacağız, ittifak yapmayacağız”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ara seçimde parti olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi, herhangi bir ittifak yapmayacaklarını belirtti.

Arıklı, “İddialı bir isimle seçime katılacağız” diyerek, ara seçimde gösterilecek adayla ilgili 3 altrenatif isim olduğunu, son kararın Çarşamba günü toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında verileceğini kaydetti.

Ara seçim sonrasında erken seçimin yeniden gündeme gelebileceğini veya getirtilebileceğini ifade eden Arıklı, “Şu anda erken seçime ihtiyaç yok. Ülke ekonomisi bunu kaldırabilecek durumda değil. Ama ara seçimden sonra değişebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı:

“Ara seçimde izleyeceğimiz yola Parti Meclisi karar verecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, ara seçimde nasıl bir yol haritası izleyeceklerine Parti Meclisi olarak karar vereceklerini söyledi.

Atlı, “Tartışmamız gereken birçok konu var. Bu seçim, ‘koltuk boşaldı, talibiz’ seçimi değildir” diyerek, süreci tüm boyutlarıyla değerlendirileceklerini ifade etti.

Meclis yapısının topluma verdiği zararın ortada olduğunu dile getiren Atlı, bu nedenle erken seçimin de en kısa sürede yapılması gerektiğini belirtti.

Atlı, “Hükümetin ne Anayasa’ya saygısı yok ne de bugüne kadar menfaatlerini koruyan demokratik teamüle saygısı yok” şeklinde konuştu, “Kudret Özersay’ın Meclis’ten çekilme kararı doğru bir karardı, bu desteklenmeliydi” değerlendirmesinde de bulundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu:

“Seçim takvimi kısaldı, kısa sürede karar üreteceğiz”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ara seçimle ilgili henüz bir karar üretmeseler de ‘seçimlere katılma’ noktasında kararlarının bulunduğu söyledi.

Haziran ayında yapılması gereken ara seçimle ilgili farklı bir durumun olduğunu belirten Rahvancıoğlu,

“Siyasi eylem gereği koltuğu boşaltmış bir milletvekili var. İçeriğe katılırsınız, katılmazsınız ama özel durumda siyasi etik gereği değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Rahvancıoğlu, seçim takviminin kısaldığını, kısa sürede karar üreteceklerini sözlerine ekledi.

Komite’den ‘ara seçim’ tarihi: 25 Haziran