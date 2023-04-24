Komite’den ‘ara seçim’ tarihi: 25 Haziran

Hukuk Siyasi İşler Dışilişkiler Komitesi, ara seçim tarihinin 25 Haziran olarak Genel Kurul’a sunulmasını kararlaştırdı.

Bugün yapılan toplantıda alınan karar, yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Ne yaşanmıştı?

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sine-i millet kararı alarak, milletvekilliğinden istifa etmişti. İstifanın ardından Anayasa göre Haziran ayında ara seçime gidilmesi gündeme gelmişti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, bugünkü Genel Kurul’da Ara Seçimlerde Oy Verme Günün Saptanmasına İlişkin karar önerisi sunmuş, bu önerinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi kabul edilmişti.

Komitenin bir araya gelecek olması nedeniyle bugünkü Genel Kurul’un çalışma saati daraltılmış, 2 saat gecikmeyle toplanan birleşim sadece 15 dakika sürmüştü.