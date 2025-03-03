Ara karar yarın açıklanacak

SerapŞAHİN

KSTÜ'nde başlatılan "sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel ile okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz tahkikat duruşması için (PI) bugün yeniden Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Savcılığın ikinci tanığı olan KSTU Kurucu Şirket Sekreteri ve Direktör Vekili Mehmet Altuntaş’ı dinletti. Mahkeme, ara kararı açıklamak için duruşmanın yarına ertelenmesine karar verdi.

“Aynı dönemde hem kayıt hem de mezuniyet vardı”

Altuntaş, 2023 yılının sonuna doğru alınan bazı duyumlar ve ihbarlar üzerine, “Yargısız infaz yapmamak adına” üniversite kurucusunun belirlediği bir ekiple idari ve akademik bazı incelenelerde bulunduklarını mahkemeye aktardı.

Altuntaş, “Belgelerle kanıtlanan bu usulsüzlükler için şikayette bulunan kişiyim. Bunu da kurucumuz Ece Uysal’dan aldığım resmi vekaletname ile yaptım.” açıklamalarında bulundu.

Barış Sel’in öğrenci kaydının incelendiğini belirten tanık Altuntaş, ilk kayıt tarihinin 18 Ocak 2023 olduğunu söyledi, “Dikkatimizi çeken nokta ise mezuniyetin 10 Mayıs 2023 tarihinde yapılmasıydı. Yani aynı dönemde hem kayıt hem de mezuniyet vardı.” diye konuştu.

Tanık Altuntaş’a emare 13 olan diploma ve transkript ( öğrenci başarı ve notlarını gösteren belge) sunuldu.

Altuntaş, söz konusu transkriptte 2021- 2022 alademik yılı güz ve bahar dönemlerinde derslerin alındığı, 2022-2023 akademik yılı güz bahar dönemlerinde ise tez çalışması yapıldığının yer aldığını söyledi. “Bu belgeye göre öğrenci kayıt tarihi 11 Eylül 2021 olarak görülüyor. Ancak öğrencinin üniversiteye kaydı 18 Ocak 2023’de yapılmıştır.” diyen tanık Altuntaş, “Log kayıtlarından öğrenci bilgi sistemi verilerinden ve transkripten anlaşılacağı üzere yapılan incelemelerde 18 Ocak ile 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında sistem üzerinden önceki dönemlere ders ve başarı notu aktarıldığı, geriye yönelik işlem yapıldığı görülmektedir.” diye konuştu.

Altuntaş, transkripe göre Sanık Sel’in 21- 22 güz dönemine bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği, ileri istatistik, toplam kalite yönetimi ve uluslararası işletmecilik derslerini ; bahar dönemine ise seminer, makro ekonomik göstergelerin yorumlanması, pazarlama yönetimi ve işletmelerde etkili iletişim derslerini aldığının görüldüğünü, bu dersleri gerçekten alıp almadığına dair kontroller yapıldığını belirtti.

“Notların öğretim elemanları tarafından girilmediği bilgilerine ulaştık”

“Dersin notunun o dönemde dersi veren öğretim üyesi tarafından girilip girilmediğini kontrol ettik. Burada notların öğretim elemanları tarafından girilmediği bilgilerine ulaştık.” diyen tanık Altuntaş, “Bunu teyit etmek için dersin öğretim üyesine not girişini kendisinin yapıp yapmadığını sorduğumuzda da böyle bir not girişi yapmadığını beyan ettiler. Aynı teyit işlemlerini Mali polis de yaptı.” açıklamalarında bulundu.

Bir yüksek lisans öğrencisinin eğitim süreçleri ile ilgili olarak her üniversitenin bir lisans üstü eğitin öğretim mevzuatı olduğuna dikkat çeken Altuntaş, “KSTU için de lisans üstü eğitim öğretim ve araştırma yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikte bir yüksek lisans öğrencisinin ilk döneminin sonuna kadar bir danışmanın atanması ikinci dönemin sonuna kadar da öğrenci tarafından belirlenen tez konusu ve isminin enstitü ana bilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitü Müdürlüğüne bildirilmesi ve bunun da Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla karar altına alınması gerekir. Yaptığımız incelemelerde buna ilişkin bir dökümanın olmadığı tez savunması için en az biri başka üniversiteden olmak kaydıyla 3 öğretin üyesinden oluşan bir jürinin belirlenmediği, Enstitü Müdürlüğünde ve öğrenci işleri arşivinde bir tez kopyasının olmadığı bilgilerine ulaştık.” diye konuştu.

Altuntaş, sistemde herhangi bir danışman ataması da olmadığını dile getirdi.

Tanık Altuntaş, Polis Müdürlüğü tarafından arandığını ve Sel’in LAÜ’deki transkriptini incelediğini ifade eden tanık Altuntaş, “Buradaki derslerin üniversitemizde mevzuat olarak yer alan KSTU eşdeğerlik ve muafiyet işlemleri yönergesine uygun olarak muaf edilebileceğine baktım. Ancak yönergemizin asli hükümü olan 5 yıldan daha önce alınan derslerin muafiyet işlemine tabi tutulamayacağı hükmüne göre dersler 5 yıldan daha uzun zaman önce alındığı için muafiyet işlemi yapılamayacağını söyledim.” dedi. Muafiyet işlemine tabi tutulabilmek için müracaat şartı bulunduğunu ifade eden Altuntaş, “Yine aynı yönergede daha önce bir yüksek öğretim kurumunda ders alan öğrenci eğitim öğretimin başladığı ilk hafta dekanlık veya müdürlük makamına başvuru yapmalıdır hükmü bulunmaktadır. Özlük dosyasında böyle bir başvuru bulamadım.” açıklamalarında bulundu.

Altuntaş, LAÜ transkriptini de ilk olarak polis müdürlüğünde gördüğünü, öğrencinin özlük dosyasında olmadığını dile getirdi.

“Öğrencinin üniversitemize yatay geçiş yoluyla gelmediği görülüyor”

“Öğrenci bilgi sistemi kayıtları incelendiğinde, öğrencinin üniversitemize yatay geçiş yoluyla gelmediği görülüyor.” açıklamasında bulunan tanık, “Yatay geçiş aktif üniversite öğrencilerinin normal öğrenin süresi içerisinde yapmış olduğu bir işlemdir. Yüksek öğretim ilkelerine göre, sadece yatay geçiş yolu ile gelen öğrencilerin belgelerini teyit etmek için karşı üniversiteden bilgi ve belge talep edebilir. Bu dosyada yatay geçiş belgesi olmadığı için üniversite belge isteyemez. “ dedi.

Bir öğrencinin 3 kopya tez verdiğini, biri danışmanda, biri enstitüde biri de öğrenci arşivinde bulunduğunu anlatan tanık Altuntaş, Sanık Sel için “Üçünde de tez örneğine ulaşamadık.” şeklinde konuştu.

Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü, başka tanıkları olmayacağını belirterek, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini talep etti.

Sanık avukatları Doğa Zeki ile Mustafa Asena Ofisi’nden Mustafa Uluğ, davanın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine itirazlarının olmadığını belirtti.

Sanık S.G’nin avukatı Doğa Zeki, yagılama sürecinde ciddi sıkıntılarının olduğunu ve her dosyanın bir ya da bir buçuk ay sürdüğünü kaydetti.

Davalarının tümünün ağır cezaya havale edilmesini talep eden avukat Zeki, bir an önce yargılamanın başlaması gerektiğini ifade etti.