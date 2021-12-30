Apple iPhone 11 64GB Akıllı Siyah Cep Telefonu Fiyatları

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Apple iPhone 11 64GB akıllı siyah cep telefonu hala güncelliğini koruyan oldukça iyi bir telefondur. Cihazın sunduğu özellikler kullanıcının beklentisini fazlasıyla karşıladığından sıkça tercih edilir. Cihazın 64GB hafızası sayesinde fotoğraflarınızı, videolarınızı, uygulamalarınızı ve belgelerinizi rahatlıkla depolayabilirsiniz. Tam dolu bir pil ile 17 saate kadar video oynatabilen Apple iPhone 11 64GB, gün içinde sizi şarj aleti ile dolaşmaktan kurtarır. Pek çok avantaja sahip olan cihaz satıcılarına göre farklı fiyatlardan satışa sunulabilir. Apple iPhone 11 64GB cep telefonun fiyatlarına Cimri.com üzerinden ulaşarak bütçeniz açısından en doğru tercihte bulunabilirsiniz.

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