Apollon Limasol’dan Fenerbahçe’ye

Güney Kıbrıs 1. Lig ekiplerinden Apollon Limasol, Macar stoper Attila Szalai için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İşte Apollon'dan yapılan açıklama:

"Apollon, Fenerbahçe ile Attila Szalai'nin transfer hakları için prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıklamaktadır. Macar milli stoper önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gidecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek." Apollon açıklamasından sonra Fenerbahçe de Szalai için anlaşma sağlandığını duyurdu: "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Bonservis bedeli 2 milyon Euro Nemzeti ve Kathimerini'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Apollon 2 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladı.