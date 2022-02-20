Antijende ‘hafta sonu yoğunluğu’, sistemi zorladı

Hafta sonu rutin antijen testi yapmak isteyen vatandaş, Sağlık Bakanlığı’nın randevu sisteminde arıza olduğunu ve randevu alamadığını iddia etti, özellikle öğrencilerin bu konuda mağdur olduğu ifade edildi. Cumartesi ve Pazar günleri öğrenci kaynaklı test yoğunluğu yaşandığını belirten Laboratuvar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso ise sıkıntının randevu sisteminde değil, test sonuçlarının mesaj olarak iletilmesinde olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili herhangi bir yetkiliye ulaşılamadı.

Test randevusu için vatandaşların şifre kullanarak randevu alması durumunda sorun olmayacağına vurgu yapan Salih Ruso, “Esas sıkıntı yoğunluktan kaynaklı test sonuçlarının mesaj olarak gitmemesidir ama bunu içeriye bildirdiğimiz anda birkaç saat içinde çözüm bulunuyor” dedi.

Ruso, özetle şunları dile getirdi:

“Cumartesi ve Pazar öğrenci kaynaklı yoğunluk yaşanıyor ve mesaj sisteminde sıkıntı oluyor. Mesaja ihtiyacımız yok aslında, çünkü ilk kez randevu alınmıyor. Randevu alırken kişi kendi şifresini kullansa sorun yaşanmaz, hemen randevusunu alıp testini yapabilecek. Vatandaş şifre kullanarak randevu alsa sıkıntı olmayacak. Randevu sisteminde değil, esas mesaj bildirimlerinde sorun oluyor. Yoğunluktan kaynaklı test sonuçlarının mesaj olarak gitmemesi büyük sıkıntı yaratıyor. Son iki haftadır bunu yaşıyoruz ama birkaç saat içerisinde bu sıkıntı gideriliyor.”