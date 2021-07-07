Antijen mi yapmalıyım PCR mı?

Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun, meslek gruplarına göre hangi testlerin yapılması gerektiğiyle ilgili PCR ve antijen konusunda hatırlatma yaptı, önemli ayrıntılar paylaştı.

Vatandaşların meslek grubuna göre hangi testleri yaptırması gerektiğinin bilinmesi ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini anlatan Uzun, bu meslek gruplarının Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlarda belirlendiğini ifade etti.

Değişen kararların bazı meslek gruplarının yanlış merkezlere gitmelerine sebep olduğunu belirten Uzun, hangi mesleklerin antijen hangilerinin ise PCR yapması gerektiğiyle ilgili detaylara yer verdi.

Bu bilinçle test merkezlerinde yoğunluğun ve yığılmanın önlenebileceğine dikkat çekerek, sağlık çalışanları ile gereksiz münakaşalardan kaçınılmasını rica etti.

Uzun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“FUAR VE MÜCAHİTLER SİTESİNE BAŞVURAN BİREYLERİN DİKKATİNE:

Her hafta toplanan Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar üst kurulu PCR Ve Antijen zorunlulukları ve Meslek Gruplarına göre PCR test /Antijen Test mi yapılacağı hakkında kararlar üretir. Bu kararlar Resmi Gazetede yayınlanır. Daha sonra tüm gazeteler bu kararları açıklayıp hem internet gazetelerinde hem de basılı yayınları yoluyla halka aktarılıyor.

Ben Fuar Ve Mücahitler sitesi sorumlusu olarak her açıklanan Bakanlar Kurulu kararlarını defa defa okuyarak yeni kararları ve değişiklikleri sosyal medya hesaplarımdan anlatıyorum. Bu kararları kağıtlara (Türkçe/İngilizce) yazıp her merkezime giriş kapısına, duvarlara ve kayıt yapılan kısımda camlara asıyorum.

PCR/Antijen zorunluluğu bulunan ve çalışan kurum ve çalışanlar da bu kararları okuyup öğrenip çalışanlarına aktarmakla yükümlüdür. Ve bu her bireyin bireysel sorumluluğudur.

Değişen her karar Bulaşıcı Hastalıklar üst kurulu ve Bakanlar Kurulu tarafından değişmektedir. Bizler PCR/Antijen merkezleri çalışanlarının bu kararları uygulamakla yükümlülüğü vardır.

Bir süredir vakaların artması nedeniyle tüm merkezlerde yoğunluk hayli artmıştır. Değişen kararlar bazı meslek gruplarının yanlış merkezlere gitmelerine sebep olmaktadır. Örneğin Marketler aylardır PCR test yaparken şu an Antijen yapmaları gerekmektedir. Okullar için de aynı durum söz konusudur. (Okullar=Üniversiteler, liseler/Ortaokul/ilkokul, özel eğitim merkezleri, okul çalışanları, öğretmenler, öğrenciler). Sadece sinava girecek ogrencilere PCR yapilmaktadir.

Bir süredir (25 Hazirandan itibaren) Özellikle Öğretmen, öğrenci ya da okul çalışanları, market çalışanları PCR merkezlerine başvuru yaptıklarında sizler Antijen yapmalısınız dediğimizde kayıt memurlarım ve güvenlik çalışanlarımla tartışmaya giriliyor.

PCR ya da Antijen zorunluluğu olan mesleklerin aktif çalışma durumlarına (birebir insanlarla temas etme durumlarına) ya da o meslek gruplarında pozitif görülme oranlarına göre belirlenmektedir. Bu sıcaklarda sırada boşu boşuna beklememek adına lütfen kendi meslek grubunuza göre olan testinize bakarak merkezlere başvuru yapınız. Fuarda bulunan 2 merkezimizde PCR, Mücahitler Sitesinde ise PCR ve Antijen Test yapılabilir. Ayrıca Antijen test için Sağlık Bakanlığı sayfasından Online Hizmetler kısmındaki Antijen Hızlı Test Online Başvuru kısmından kayıt yapıp Sistem tarafından yönlendirildiğiniz Özel labaratuarlardan da ücretsiz Antijen test yaptırabilirsiniz.

Sizlerden ricamız; Antijen Test zorunluluğu olduğu halde PCR merkezlerimize başvurarak çeşitli nedenlerle PCR yapılmasında ısrar etmemeniz, burada çalışan personelimle tartışmamanız. Antijen testin de Güney/Kuzey giriş çıkış kapılarında geçerli olduğu, antijen testin (yurt dışına uçmak haricinde) her yerde geçerli olduğunu hatırlatmak isterim.

Merkezlerimde çalışan personelin kararlarla bir ilgisi olmadığını, sağlık personelinin yorgun ve bitkin olduğunu ve buna rağmen ellerinden geleni yaptıklarını, bu sıcak zamanlarda saatlerce maske ile çalıştıklarını haftanın 7 gün hizmet verdiğimizi, biraz anlayış ve saygı beklediğimizi hatırlatmak isterim.

Herkese teşekkür ederim FİLİZ UZUN”