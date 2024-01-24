Antalya Körfezi'nde hafif şiddette deprem

Antalya Körfezi’nde 30 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde hafif şiddette deprem oldu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün gece 22.04’te Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:4.0 olan bir deprem kaydedildi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.74 kuzey ve 30.88 doğu koordinatlarında, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde Antalya Körfezi’nde olduğu saptandı.