Antalya Körfezi'nde hafif şiddette deprem
Antalya Körfezi’nde 30 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde hafif şiddette deprem oldu.
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Antalya Körfezi’nde 30 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde hafif şiddette deprem oldu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün gece 22.04’te Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:4.0 olan bir deprem kaydedildi.
Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.74 kuzey ve 30.88 doğu koordinatlarında, yaklaşık 30 kilometre derinliğinde Antalya Körfezi’nde olduğu saptandı.
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Etiketler : deprem